JLo vuelve a encender las redes sociales con impactante imagen

Sin ropa interior la artista luce un vestido escotado con varias aberturas

Jennifer López a sus 51 años sigue siendo la sensación de la moda Jennifer López JLo vestido aberturas sin ropa interior. Sin duda la belleza de Jennifer López (JLo) no se pone en duda, ya que a pesar de tener 51 años de edad, la actriz sigue cautivando en el mundo de las redes sociales, con su sensualidad y destacada figura que es la envidia de miles de mujeres que tienen la misma edad que ella. Ahora en una cuenta de Instagram creada por los fans de JLo llamada My Singer fans, se subió una fotografía de la artista, que encendió y elevó la temperatura en las redes por la sensualidad que desata, con los atuendos que utiliza para posar ante la cámara. JLo sube la temperatura con escotado vestido Sin portar nada de ropa interior, la pareja del ex beisbolista Alex Rodríguez, luce un atrevido vestido color gris, con varias aberturas por todo el cuerpo, que hace resaltar sus curvas y sus atributos delanteros, con el increíble escote, que llega hasta el ombligo. La lluvia de piropos y halagos se hicieron presentes, de parte de los seguidores que aman y admiran a la cantante , por su gran talento e increíble belleza que deja con la boca abierta a cualquiera: “Me encanta Jennifer López Guapa soy tu Fan”, “Que belleza de mujer”, “Muy, muy hermosa JLo”.

JLo en vestido rojo La artista estadounidense, en toda su carrera tato como cantante y actriz, siempre ha sido un ejemplar de la moda, ya que conforme pasan los años, su gusto por la moda va mejorando y cada vez luce más hermosa que antes, el mundo gira en su entorno al revés. En esta imagen se puede ver a la celebridad luciendo sus largas y sexys piernas en un ardiente vestido color rojo, bastante corto, en donde la parte del cuerpo que más resalta son sus piernas, tonificadas que enamoran a cualquiera.

JLo vestido aberturas: Los vestidos coquetos de Jennifer López En distintas ocasiones hemos podido apreciar la belleza de la estrella de Hollywood, utilizando varios atuendos que han causado furor en los internautas, por lo sexy que luce, presumiendo su escultural cuerpo, como esté vestido escotado color plateado, donde los fans se manifestaron: "Estoy realmente enferma, ese coño es el más hermoso del mundo", "En vestido muy bonito", "Te amo preciosa brindo por tu simpatía y infinita belleza", "Hay Jennifer López regalarme ese vestido me encanta jaja", "Muchas gracias, mujeres tan hermosas y buenas cristianas que eres. ¡Me alegra que tengas tanto en tu plato y solo haz lo tuyo!".

JLo vestido aberturas: La pareja de Alex Rodríguez presume su espalda En esta publicación, se puede apreciar a JLo, portando un elegante vestido color negro, donde con su pose, resalta la parte de su cuerpo que más atrae a los hombres, y luciendo una espalda admirable, cabe mencionar que el cabello suelto la hace ver más ardiente. Anteriormente surgieron los rumores de la supuesta separación con su actual pareja ARod, quienes ya aclararon que esos rumores son falsos y que ellos aún están juntos, López no ha tenido mucha suerte en el amor, ya que la mayoría de sus parejas se terminan alejando de ella.

JLo presume pecho y pierna Jennifer Lynn López Rodríguez, mejor conocida como Jennifer López o JLo en el ambiente artístico, a sus 51 años de edad ha demostrado que la edad es solo un numero, ya que posee un cuerpo envidiable, y que siempre trata de presumirlo. En distintas ocasiones, durante sus participaciones en los conciertos musicales, la pareja de Alex Rodríguez, siempre asombra luciendo atuendos extravagantes, pero que son del agrado de sus fans, ya que a pesar de que no son comunes, ella luce espectacular.

JLo vestido aberturas: Atrevido atuendo Después de participar en su primera película, Jennifer fue seleccionada para participar como bailarina con el afamado grupo adolescente New Kids On The Block, siendo reconocida por su talento con papeles en televisión donde requerían personajes que pudieran bailar. La sensual figura de la talentosa artista es una de los deseados por los seguidores en el mundo de las redes sociales, y que las vestimentas que utiliza JLo provocan la lujuria de los hombres, como esté vestido plateado con una abertura en la pierna que enseña su ropa interior.

JLo vestido aberturas: Vestidos transparentes Jennifer Lynn López Rodríguez, mejor conocida como Jennifer López o J.Lo en el ambiente artístico, nació un 24 de julio de 1969 en Castle Hill, Nueva York, Estados Unidos. Sus padres, David López y Lynda López, son originarios de Puerto Rico. Su padre se desempeñó como guardia de seguridad y su madre trabajaba como maestra de preescolar Su gran salto hacia la pantalla grande ocurrió cuando cursaba el último año de la preparatoria, al acudir a un casting para la película My Little Girl, donde finalmente fue seleccionada para interpretar el papel de Myra. Aunque su personaje no tuvo diálogos, López supo que ese era el camino que quería seguir de manera profesional.

JLo luciendo vestimenta blanca Su primer trabajo como personaje principal de una película Nurses on the Line: The Crash of Flight 7. En 1995 compartió créditos con estrellas de la talla de Wesley Snipes y Woody Harrelson y, en 1997, con Jack Nicholson, aunque ambas películas fueron consideradas un fracaso taquillero. La primera gran oportunidad de Jennifer López llegó en 1997, cuando interpretó a la cantante Selena, en una película autobiográfica estrenada a dos años del deceso de ésta. Gracias a este papel, la crítica se volcó de manera positiva hacia la actriz, pues fue ahí donde finalmente utilizó su talento para el baile, el canto y la actuación.

JLo y su retaguardia La producción filmográfica de J.Lo incluye éxitos taquilleros como Anaconda, que recaudó más de 130 millones de dólares en el mundo. La crítica ha considerado su trabajo actoral como sobresaliente, especialmente en producciones como U Turn y Out of Sight, en las que participó a lado de actores como John Ridley y George Clooney. En esta época, la actriz había considerado ya incursionar en el mercado musical con el lanzamiento de un álbum, para lo cual grabó diferentes pruebas musicales que había entregado al productor de Sony en ese entonces, Tommy Mottola, quien aprovechó el éxito que López había conseguido con su interpretación en Selena y le ofreció un contrato para grabar un disco.