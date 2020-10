La cantante Jennifer López sube video en redes sociales pero no fue lo que esperaba

Sus seguidores la critican por como se le ven las piernas

“Que piernitas”, comentan los seguidores de JLo

¡Que piernitas!, fue lo que varios seguidores le comentaron a un video de Jennifer López (JLo) que publicó en Instagram, y la cuenta oficial de Suelta la Sopa lo compartió.

La cuenta de Instagram de @sueltalasopa se encargó de compartir el video de JLo donde se aprecia a la actriz y cantante bailando a las orillas de una alberca en lo que parece ser el patio de su casa.

En el video se puede ver a JLo vistiendo unos leggins y un top deportivo negro, y en su mano trae agarrada un taza que parece ser de café y la cantante se pone a bailar pero no resultó como esperaba.

Los seguidores al ver el JLo video de sus piernitas no tardaron en comentarlo y no para decirle halagos sino para criticar su cuerpo: “Omg que piernitas lo único natural”, dijo un internauta.

“Ese cul… no va con sus patitas, OJO ,NO ES ENVIDIA “, “Cero envidia. Dónde está lo que vemos en los escenarios”, “OMG que mal se le ven sus patitas de gallina flaca ay que rico es ser 100% natural y a mis 46 no envidiarle nada a nadie”, fueron algunos de los comentarios.

Otra seguidora comentó: “Se le ven patitas de pollo! Y no es envidia para nada. Creo que ya le hace falta una levantadita de glúteos también se le ven muy amorfos o será que no es su mejor ángulo? Pues hoy Jennifer dejó mucho que pensar con este mini video?”.

Incluso hubo seguidoras que defendieron a la cantante: “Quisieran muchas estar igual de regias a esa edad”, “Por favor, no ofendamos, si no les gusta ella, entonces para qué LA SIGUEN??”.

Actualmente el video cuenta con mas de 190 mil reproducciones y tiene mas de 300 comentarios realizados por los seguidores.

