JLo top short cambia el paso: Cambia el paso

Todo parece indicar que esta sorpresa que tiene preparada JLo es un nuevo video musical de su más reciente éxito titulado ‘Cambia el paso’, donde hace dueto con el reguetonero Rauw Alejandro, ya que desde principios de junio se le ha visto en un set de grabación en las playas de Miami.

Anteriormente en su perfil de red social había estado subiendo algunos clips de su nuevo video musical, siendo como unas pistas de lo que se viene para el próximo cinco de julio. “Ella vive su vida … como un tango … pero ahora quiere fuego … entre sus labios … and it goes like this”, escribió en un video siendo probablemente parte de la letra de la canción.