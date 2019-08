Página

JLo apareció moviendo sus caderas en un poderoso top que mostraba su abdomen y resaltaba sus pechos

Jennifer López fue grabada por su prometido Álex Rodríguez

‘La Diva del Bronx’ dio clase de cómo mover las caderas

JLo, mejor conocida como Jennifer López, no dudó en presumir una vez más su potente abdomen y su abultado y voluptuoso pecho en un video donde dicho sea de paso, mueve sus caderas de manera monumental.

Al más puro estilo de ‘La Diva del Bronx’ acompañada de sus colegas Rihanna y Cardi B, sonando de fondo en un potente remix, la cantante y actriz deleitó a sus seguidores en una cuenta de fans de Instagram ‘Jlo Legendary’ en donde se publicaron las imágenes.

Todo pareciera que Alex Rodríguez, prometido de Jennifer López fue quien grabó las imágenes desde un departamento donde se encontraba con la también empresaria, quien disfruta sus mañanas poniéndole ritmo en sexys atuendos.

El video capta a JLo frente a un balcón luciendo un chongo portando un top deportivo que acentuaba sus pechos y su potente abdomen, así como una pantalonera holgada que le permitía mover su cuerpo a la perfección.

De fondo se escucha la canción ‘Yellow Bodak’ de Cardi con un remix de ‘Bitch Better Have my Money’ de Rihanna con ‘Dinero’ de la propia Jennifer López, mientras la boricua baila muy sensualmente y mueve sus caderas de forma infartante presumiendo su monumental trasero.

“Bellísima”, “Te amo Jennifer por siempre”, “Infartante”, fueron algunos de los comentarios que recibió el potente video de Jennifer López moviendo sus caderas.

Pero eso no fue todo, pues también apareció entrenando desde el gimnasio.

VIDEO #1: JLO MUEVE LAS CADERAS DE MANERA MUY SENSUAL