Jennifer López sorprende a todos

JLo aparece con atrevido traje de baño blanco

Su fotografía está cerca de llegar a los 900 mil likes

En plena cuarentena, y con la temperatura a todo lo que da, la actriz y cantante Jennifer López (JLo) sorprende a todos al aparecer con atrevido traje de baño blanco.

A punto de llegar a los 900 mil likes, esta fotografía, que no deja nada a la imaginación, está disponible en la cuenta oficial de Instagram de Jennifer López, quien cuenta hasta el momento con más de 124 millones de seguidores.

“Primer fin de semana del verano” escribió la actriz y cantante JLo en esta publicación, en la que luce espectacular con un atrevido traje de baño blanco que enmarca su figura, además de resaltar su cabello, el cual da la impresión de estar un poco despeinado por el viento.

Además de las cuentas de fans de Instagram como @jlobronxgirl, @jlo_legend y @jlolaysyou, famosos como el empresario Tommy Mottola, esposo de la cantante y actriz mexicana Thalía, y la modelo y actriz rusa Irina Baeva, pareja del actor Gabriel Soto, le dieron “Me gusta” a esta fotografía de Jennifer López.

Los halagos para JLo, quien en julio cumplirá 51 años de edad, no pudieron faltar en esta ocasión, y más después de verla en traje de baño blanco: “Oh, Dios mío, eres maravillosa”, “Reina”, “Perfecta”, “Te amo mucho, Jen”, “Eres tan hermosa”, “Si lees esto, entonces sonríe. Te amo”, “Tú eres mi reina”.

Por su parte, una admiradora sorprendió con su mensaje dedicado a la actriz y cantante: “Tú definitivamente no eres humana”, mientras que alguien más fue más expresivo: “Oh, Dios mío, te ves asombrosa, te amo mucho, disfruta tu verano”.

La actriz y cantante Jennifer López, quien tuviera una destacada participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en febrero pasado, además de recibir excelentes comentarios por su actuación en la película Estafadoras de Wall Street, fue una de las personas afectadas por el coronavirus y no precisamente por haber sido contagiada.

Hace apenas unas cuantas semanas, comentó en una entrevista que tenía “el corazón roto” por haber tenido que posponer su boda con el exbeisbolista Alex Rodríguez, además de confesar que tiene que esperar y “ver cómo se soluciona todo esto en unos meses”.

Y en esta ocasión, en la que sorprendió a sus fans al aparecer con atrevido traje de baño blanco, JLo fue objeto de halagos de todo tipo: “La reina está de regreso”, “¿Cómo puedes ser tan hermosa?”, “¿Qué hicimos para merecer una diosa como tú?”, “Eres la mejor, toda mi felicidad”.

Una admiradora de la actriz y cantante le dedicó el siguiente mensaje: “Aunque no sea tu intención o aunque tú no lo sepas, me haces sonreír de una manera tan intensa y auténtica cuando te veo @jlo”.

“La mujer más hermosa en la Tierra, te amo”, “Mi inspiración”, “Mi mujer… todos los días”, “Asombrosa como siempre”, “Tan natural!!! La más hermosa y maravillosa, eres como el sol, simplemente brillas”, se puede leer en más comentarios dirigidos a Jlo, quien sorprendió al aparecer con atrevido traje de baño blanco.