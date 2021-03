Sin embargo, eso no fue todo: “Le colocó tanto filtro que parece una comiquita”, “muy naca esa mujer”, “lo que hace el botox”, “ah pero con filtro, hasta mi abuela se ve bien”, “le faltó quitarle el filtro”.

Alguien más dijo: “Son los filtros del cel… Y la juventud cae en estas publicaciones… Yo después de ver las fotos de ella en la playa vi que no tiene nada del otro mundo”, le dijeron más personas.

Sin embargo, a otras personas no les importó eso y halagaron el rostro de la también actriz: “Quiero verme a los 50 así, no importa si con botox o filtro pero así”.

“Tiene filtro cual es el chiste”, “si sin una gota de maquillaje pero con una lluvia de filtro”, “como si no cuenta el tremendo filtro, hace mejor trabajo que el maquillaje”, le restregaron en la cara a la cantante.

Fue una mujer quien salió en defensa de JLo que subió un video sin maquillaje, pero con filtro: “No entiendo porqué muchas viejas envidiosas dicen filtro, o sea que no ven que tiene poquito ojeras, o sea no tiene filtro no sean envidiosas pero así hay viejas”.

Y una persona más descubrió el ‘engaño’: “Eso es mentira de aquí a China se le ve el filtro, en estos tiempos de tecnología a quien engañan… Por favor”.

Alguien más no opinó que la pareja de Alex Rodríguez tuviera filtro: “No creo que traiga filtro, tiene millones de dólares para irse y usar todos los tratamientos más exclusivos en el mundo… Que filtro ni que nada!!! Envidia de la buena”.

“Señores tengo 42 años para que me mientan, ella es una mujer bella pero tiene filtro y todas con filtros nos vemos de 20”, “muy linda…ya quisieran muchas más jóvenes verse así”, “pero llena de Botox, rellenos y filtros, jajaja”, comentaron más internautas.

