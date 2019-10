Página

JLo, mejor conocida como Jennifer López acaparó la atención en una ardiente fotografía

La Diva del Bronx no puede parar de ser un sex symbol gracias a sus atrevidos atuendos

Aunque no se sabe a ciencia cierta si la fotografía es real o no, JLo apareció en blusa transparente

JLo, mejor conocida como Jennifer López, llamó la atención con una fotografía de hace años en la que aparece con una blusa totalmente transparente y sin brasier, por lo que sus pechos quedaron totalmente expuestos.

Y es que no es raro ver a JLo luciendo su escultural anatomía en la calle, el gimnasio, ceremonias, presentaciones, alfombras rojas y en películas, pero nunca con un desnudo integral, sin embargo, apareció una imagen muy candente.

Jennifer López tiene diversas cuentas de fanáticos en Instagram, y en una de ellas llamada ‘JLo.World’ que es seguida por casi 400 mil personas, se publicó una fotografía de la cantante donde apareció sin brasier.

La fotografía está compuesta por dos imágenes de una sesión fotográfica de JLo en donde aparece muy bella con su cabellera suelta y volando con el aire vistiendo unos bonitos aretes brillantes con collar igual de elegante, sin embargo todo eso pasa a segundo término cuando se aprecia su torso prácticamente al desnudo.

Pues únicamente fue cubierto con una blusa tejida color azul pero totalmente transparente, lo que dejó los pechos de JLo expuestos y levantando pasiones de propios y extraños.

Para rematar la foto, Jennifer López viste un calzón del mismo tono de la blusa, que deja al descubierto sus bien tonificadas piernas, y aunque la imagen data de años atrás, sin duda despertó la controversia.

Visiblemente la imagen está muy fotoshopeada, pues el rostro de Jennifer luce sin imperfecciones pero con un tono distinto al suyo, además de que sus ojos se aprecian como si fuera cristales, sin dejar de lado sus pómulos y nariz que tienen un tono más brillante.

Aunque no se sabe si la fotografía es real o no, muchos de los comentarios señalaron a la página de fanáticos por publicarla: “¿Por qué? ¿Qué le vas a decir a Emme cuando vea una fotografía en redes sociales como esa? Piensa en eso”, “Horrible con el papel de madre que no es ejemplo para sus hijos. Reconocer que es madre y es EJEMPLO A SEGUIR. RIDICULO DE SU PARTE”, “Qué rica estás amorcito”, “Lindos pelones”, “Estás divina”.

Y los comentarios siguieron: “¿No te preocupa lo que piense A Rod?”, “Jennifer como me gustaría conocerte y tenerte de frente para hacerte de todo y tratarte como una reina y muchas cosas más”, “Qué bello es todo”, “Mamacita”, “Ricas gemelas”, “¿Estás haciendo porno ahora?”.

JLo dejó ver sus partes íntimas también en otra ocasión. Hace apenas unas semanas, JLo acaparó los reflectores y la tendencia en las redes cuando celebró su cumpleaños número 50 en medio del glamour, la belleza y la sensualidad.

Y es que con medio siglo de vida, Jennifer López sigue demostrando que los años no le cobran factura y tiene el poder de derretir las redes con cada nuevo atuendo con el que se reinventa y deja al descubierto sus encantos.