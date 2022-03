Recuerda su participación en el Super Bowl

Fue el 2 de febrero del 2020 que Jennifer López (JLo) junto con Shakira, además de sus invitados especiales, los reggaetoneros J Balvin y Bad Bunny, ofreció un espectáculo sin igual como parte del medio tiempo del Super Bowl, semanas antes de que diera inicio la pandemia por el coronavirus.

Las artistas interpretaron algunos de sus temas más populares, como She wolf, Whenever, wherever, Jenny from the block y On the floor, causando sensación en el mundo entero. En sus redes sociales, la cantante y actriz recordó esta memorable actuación con un video (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).