Aseguran que JLo regresó a California para estar con Ben Affleck

Se espera que se dé un posible regreso entre ambas celebridades

“Ambos parecen estar comprometidos con hacer que las cosas funcionen” Luego de que se diera a conocer la ruptura entre la artista más querida por los hispanos Jennifer López (JLo) y el exbeisbolista Alex Rodríguez por medio de un comunicado, en varias ocasiones se le ha visto a la Diva del Bronx junto a su exesposo Ben Affleck, ahora aseguran que regresó a California solo por él. Una fuente de la revista People en Español asegura que las dos celebridades se han visto en Los Ángeles, donde también mencionó que la pareja ha dejado de lado sus pendientes con el fin de poder verse, aumentando la posibilidad de un posible regreso entre los actores. JLo regresó a California para estar con Ben Affleck Cabe recordar que la cantante terminó su relación con el exbeisbolista Alex Rodríguez, y después de la ruptura se le ha visto muy seguido con el actor Ben Affleck, en donde al parecer buscan una reconciliación, ya que últimamente se les ha visto juntos. La artista de 51 años de edad a pesar de ser una de las celebridades más hermosas en el mundo del espectáculo, no ha tenido suerte en el amor, ya que sus relaciones no han terminado de la mejor manera, y se ha visto involucrada en distintos problemas con sus ex parejas, pero ahora al parecer buscará esa suerte de nueva cuenta con el actor de Hollywood.

JLo California Ben Affleck: “Ella pasó tiempo con Ben” La fuente anónima de la revista People en Español aseguró que JLo estuvo en la ciudad de Los Ángeles unos cuantos días acompañada por Ben Affleck, posiblemente para buscar la reconciliación que tenían anteriormente “Jennifer acaba de estar en Los Ángeles por un par de días”, dijo. “Ella pasó tiempo con Ben. Se han mantenido en contacto todos los días desde su viaje a Montana. Es una situación complicada porque ellos viven muy lejos el uno del otro, pero ambos parecen estar comprometidos con hacer que las cosas funcionen”, agregó dicha fuente.

JLo California Ben Affleck: “Se le ve contenta y emocionada sobre su futuro” El supuesto romance entre ambos actores, se estaría dando más rápido de lo que se pensaba, ya que la fuente de la revista asegura que a la Diva del Bronx de 51 años JLo, se le ha visto bastante contenta cuando esta a lado de Ben: “Jennifer está bien. Se le ve contenta y emocionada sobre su futuro”. Cabe recordar que Jennifer López y Ben Affleck fueron captados a bordo de un automóvil cerca de un centro turístico de Big Sky, donde supuestamente el actor posee una propiedad, y aunque muchos dicen que los encuentros son ‘por negocios’, lo cierto es que están ‘más juntos’ que nunca.

JLo California Ben Affleck: Reacción de los seguidores A través de la cuenta de Instagram de People en Español, se compartió la nota sobre este posible romance entre JLo y Affleck: “Jennifer López regresa a Los Ángeles para estar con Ben Affleck! . “Ambos parecen estar comprometidos con hacer que las cosas funcionen”, asegura una fuente. Lo que se sabe hasta el momento”, escribieron en el post. Inmediatamente los seguidores se hicieron presentes en los comentarios: “Nota, no regreses con tu ex, salvo que sea Batman”, “Es que con ese hombre tan bello.. quien no!!!”, “A veces pienso qué ella no quiere a ningún hombre”, “Que viva el amor. A este mundo no venimos a ser perfectos, venimos a ser felices! Nada es perfecto, nadie lo es. Sólo Dios”.

JLo California Ben Affleck: “Ben Affleck es y siempre será el amor de su vida” “Es muy buen ejemplo para los hijos de ambos, que los enseñen a disfrutar la vida sin pensar en el qué dirán. La vida es corta”, “Ella lo mira y como si el viene es de otro planeta”, “Desde mi punto de vista Ben Affleck es y siempre será el amor de su vida”, “Entonces los hijos de ella ahora a encariñarse con Ben, no es fácil”, fueron algunos mensajes. Pero también hubo algunos comentarios negativos: “Neta qué onda con esta gente un día viven, se acuestan comparten hijos y al otro día se botan para acostarse con otro, vivir con otro de verdad que están bien mal de sus cabezas, no sienten amor propio yo creo”, “y él con ese problema de alcoholismo”.

JLo California Ben Affleck: Están en contacto todos los días Hace algunas semanas JLo y Ben Affleck se reunieron en Montana, lo que aumentó los rumores de que la expareja reavivara su romance. Incluso, dijo una fuente a la revista People, que la cantante y actriz de 51 años “está en contacto con Ben todos los días”, desde que dejó a Álex Rodríguez. “Están haciendo planes para verse”, agregó la fuente. “Jennifer todavía está muy emocionada por cómo van las cosas con Ben”. La fuente dijo que “tienen una conexión fuerte”. Agregó que “todo ha sido rápido e intenso, pero Jennifer está feliz”, citó del reporte de People el portal de Fox News.

JLo California Ben Affleck: JLo y Ben Affleck de Montana tomaron un jet privado En las fotos obtenidas por el diario Daily Mail del Reino Unido, los dos fueron vistos conduciendo juntos en una camioneta con Affleck al volante y Jennifer López en el asiento del pasajero. El actor y director ganador del Oscar, de 48 años, tiene una casa en Montana. Más tarde volaron juntos de regreso a Los Ángeles en un jet privado. En las últimas semanas, también se ha visto a Affleck llegando y saliendo de la mansión Bel Air de López. La cantante y el actor estuvieron comprometidos de 2002 a 2004 y en ese momento los medios los apodaron “Bennifer”. Parece que el apodo puede hacer su tan esperado regreso, ya que han pasado unos 17 años desde su separación inicial.

JLo y Ben Affleck: relación con ARod duró cuatro años López terminó recientemente su compromiso con la exestrella del beisbol Álex Rodríguez en abril después de cuatro años juntos. Dijeron en un comunicado conjunto: “Nos hemos dado cuenta de que somos mejores como amigos y esperamos seguir siéndolo. Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos en nuestros negocios y proyectos compartidos”. “Nos deseamos lo mejor el uno al otro y nuestros niños. Por respeto a ellos, el único otro comentario que tenemos que decir es gracias a todos los que han enviado palabras amables y apoyo”, agregaron. Mientras tanto, Affleck se separó recientemente de la actriz Ana de Armas en enero.

Su gran belleza Jennifer López Rodríguez, mejor conocida como Jennifer López o JLo en el ambiente artístico, nació un 24 de julio de 1969 en Castle Hill, Nueva York, Estados Unidos. La decisión de perseguir un sueño en Hollywood provocó un distanciamiento entre López y sus padres, quienes no estaban de acuerdo con los pasos de su hija. Si bien la Diva del Bronx es mundialmente conocida por su gran talento y extraordinaria belleza, también se le conoce como una de las actrices que más cirugías se ha realizado, tal es la razón por la cual siguen pasando los años, y no se le ve ningún síntoma de envejecimiento.