JLo enseña trasero pero prácticamente es opacada por Yuliett Torres

La cantante puertorriqueña quiso mantener su trono del mejor trasero, pero la mexicana se lo arrebata

Se enfrentan en una “segunda batalla” por ver quien atrae más miradas de los hombres

En un intento por recuperar el trono del mejor trasero, la cantante puertorriqueña JLo mostró su “mejor cara” en una fotografía donde aparece con un traje de baño en color blanco, pero de nueva cuenta la modelo mexicana Yuliett Torres la pone en su lugar con tremenda lección de cómo presumir su “duraznito”.

Fue a través de las redes sociales que se dio una segunda “batalla” entre la cantante Jennifer López y la modelo que está causando furor en redes sociales por su impresionante cuerpo. Aunque ambas tienen diferentes carreras y la fama de JLo es incomparable a la de cualquier mujer, el cuerpo de Yuliett Torres poco a poco va ganando terreno a nivel mundial.

Al menos así lo dejan ver algunos comentarios de seguidores de ambas personalidades y con estas fotos tu podrás decidir a la ganadora de la “batalla”. La modelo es catalogada como la “Kim Kardashian mexicana” por su gran parecido físico, sin embargo, en esta ocasión se enfrenta a otra famosa que también tiene lo suyo y por años considerada con el mejor trasero del mundo: JLo.

A sus 50 años, JLo aun tiene una “defensa” enorme y enciende las pasiones de sus seguidores, pero al enfrentarse a Yuliett Torres, los ojos de su público masculino tienden a irse hacia el otro lado. A continuación les dejamos las opiniones de algunos internautas en dos fotografías donde ambas lucen sus retaguardias de formas muy atrevidas. Para ver más postales de ellas, entra a sus cuentas de Instagram @yuliett.torres y @ljo_legend.

Uno de los primeros comentarios que recibió JLo sobre su atrevida pose en que muestra su trasero con un traje de baño está el siguiente: “La admiro muchísimo. Mujer talentosa sin complejos, tal como es: luchadora quien conquista al publico. Y con un cuerpazo bien luchado. No vive del qué dirán. Su vida y su familia es lo que importa. También llenar los escenarios, que disfrute y enseñe ahora que puede y lo tiene todo. Hay no hay de más. No enseña nada íntimo. No la dejan vivir, suéltenla y mirense ustedes. Batas largas en casa… ojo en la calle…”

“Mi vida qué ricas nalgas”, “Te pongas como te pongas estas buenísima”, le dijeron más personas.

Incluso una mujer la defendió y dijo: “¿Qué se ve de más? Dejen la mujer tranquila con sus escotes… Han causado un dolor en las redes con lo que se ve, con lo que se nota. Cada quien con su cuerpo un tambor… Y al que Dios se lo Dios… Tiene buen cuerpo a pesar de su edad. Es normal y natural que lo quiera exhibir por Dios”.

Pero los comentarios negativos empezaron a salir: “No estoy viendo bien, su cuerpo se está haciendo musculoso como que los tendones se le resaltan, no es la misma”.

Alguien más opinó sobre el trasero de JLo: “Ya está decayendo el trasero”. Y otro internauta reforzó lo anterior al decir que lo único que hace es: “le encanta llamar la atención”.

Pero alguien vio algo más extraño y le dijo que está: “Sin nachas”.