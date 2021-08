Jennifer López aparece más sensual que nunca arriba de un Yate

JLo presume su retaguardia en diminuto bikini amarillo

La artista luce bastante feliz a lado de su nueva pareja Ben Affleck JLo trasero bikini amarillo. La famosa artista Jennifer López ha sabido ganarse el corazón de millones de hispanos quienes ven a la reina del Bronx como una diva por su escultural figura. Al parecer los años no pasan en vano a través de JLo quien conforme pasa el tiempo mejor se ve y ahora lo demuestra en las redes sociales. Fue en su perfil de Instagram donde JLo compartió una serie de imágenes presumiendo su retaguardia de una manera bastante sensual, portando un diminuto y sexy bikini color amarillo arriba de un lujoso Yate, cautivando y elevando la temperatura en su red social, ganándose los elogios de los seguidores. JLo presume su retaguardia en bikini amarillo Hace unos cuantos días la también cantante celebró sus 52 años a lado de su nueva pareja, el actor Ben Affleck, en donde aprovechó para oficializar su noviazgo con el intérprete de Batman. La fiesta se llevó a cabo en un Yate donde se les vio bastante amoroso a ambos celebridades. Fue hace unas semanas atrás cuando Jennifer López y Ben Affleck estaban comenzando a inundar las portadas de revistas y las redes sociales al revelarse que presuntamente estaban en una relación amorosa, sin embargo no fue hace apenas unos días que JLo confirmó su noviazgo con el actor.

JLo trasero bikini amarillo: Se eleva la temperatura A sus 52 años de edad Jennifer López ha demostrado tener un cuerpo de envidia para muchas mujeres, constantemente la artista complace a sus seguidores apareciendo luciendo su escultural figura elevando la temperatura. Inmediatamente los internautas no dudaron en enviar sus piropos y halagos. “Quiero ver tú hilo ya es tiempo para disfrutar viendo tus nalgas que son bien ricas”, “Así no vale, de espalditas”, “mi diosa JLo mi bombón más sexy y más bellísima”, “totalmente bellísima con su cuerpazo juvenil en mini bikini a otro nivel, superbella única”, “Simplemente bella, eres muy hermosa”, “Ella es una de esas metas corporales. Espero verme tan bien a los 52 años”, comentaron sus fans.



JLo trasero bikini amarillo: Aún festejando su cumpleaños La pareja entre JLo y Ben Affleck aún continúan de fiesta festejando los 52 años de la diva del Bronx, en las costas de Amalfi en Italia. Ambas celebridades lucen muy enamorados como se les había visto años atrás antes de su rompimiento, cabe recordar que JLo no ha tenido mucha suerte en el amor. Ahora con un brasier rayado rojo con blanco y un pantalón blanco, López disfruta del sol junto a su novio en un lujoso Yate donde la vista luce espectacular. Inmediatamente los seguidores se hicieron presentes en los comentarios para admirar el amor desbordado por la nueva pareja.

JLo trasero bikini amarillo: ” Que estén juntos para siempre” “Qué delicia ver estas fotos. Tanto amor, tanta felicidad, tanta entrega. Que estén juntos para siempre”, “Los amo a los dos… sigue tu corazón que te hace feliz mi ídolo”, “Hola Jennifer mira lo supe por tu sonrisa él es el que te traerá felicidad”, “Tiene el amuleto que le dio en un brazalete ese día… puedes verlo colgando debajo de la barandilla”, continuaron los mensajes. Pero no todo fue felicidad, ya que hubo quienes desaprueban que esta pareja disfrute su amor: “Cuando llegas a cierta edad, es mejor casarse y esto estabilizado es mejor que retozar entre hombres, es una vergüenza”, “Ella cree que tiene 15 años, esa viejita debería de calmar esa calentura vaginal”, “Está bien viejo mi Ben”.

JLo trasero bikini amarillo: Recrean uno de sus más exitosos videos Anteriormente Jennifer López sorprendió en redes sociales junto a Ben Affleck al recrear una de las escenas más candentes del video musical Jenny from the block, y los fanáticos explotan al ver a esta tierna parejita desbordar de amor, argumentan que JLo y el actor se ven muy felices. En dicho viaje por estas paradisiacas playas francesas, Jennifer López y Ben Affleck no dudaron en recrear una de las escenas más candentes del video musical de la cantante llamado Jenny from the block, en el cual también aparecería Ben Affleck como el protagonista a lado de la empresaria.

JLo trasero bikini amarillo: Le acaricia el trasero De acuerdo con varias fotografías que comenzaron a circular en redes sociales, se podía ver a la parejita muy acaramelada desde su yate, mientras Jennifer López se encontraba acostada boca bajo en bikini y Ben Affleck le acariciaba el trasero, una escena muy similar a la que se vio en su video lanzado ene año 2002. Por otra parte, observamos otras imágenes, en donde a pesar de que en las originales no se encontraban en un yate, sino más bien en un balcón, JLo y el actor aparecían recostados en los barandales del yate, mientras que Ben estaba recargado en el hombro de la cantante, una escena muy similar a cuando ellos estaban juntos hace años atrás.

Recuerdan viejos tiempos Fue en el año de 2002 cuando una joven Jennifer López lanzaba uno de sus sencillos más exitosos de su carrera artística, el cual también presentaría en el pasado Medio Tiempo del Super Bowl 2020 titulado Jenny from the block, en el cual, en ese entonces pareja Ben Affleck aparecería. En el video se ve como Ben le besaba el trasero a la cantante para después desatarle la parte inferior de su bikini, para ese entonces ellos estaban comprometidos, sin embargo cancelaron su compromiso, a casi dos décadas de esto, JLo y Ben decidieron retomar su noviazgo, oficializándolo hace apenas unos días a través de redes sociales. Archivado como: JLo trasero bikini amarillo.

Celebraron el cumpleaños de Jennifer López El portal Page Six afirma que, tras recrear estas escenas de su video musical sin saberlo, Ben Affleck y Jennifer López salieron por la noche al restaurante L’Opera de St- Tropez, donde fueron fotografiados mientras aparecían disfrutando de una cena, ambos sentados en una mesa para dos y sonriéndose mutuamente. Por su parte, su ex pareja, el ex jugador de beisbol, Alex Rodríguez no se encontraba tan lejos del lugar, ya que también se había embarcado en un viaje de yate por las mismas playas, en donde al igual que JLo festejaría su cumpleaños numero 46, así como su adquisición del equipo de Timberwolves de Minnesota. Archivado como: JLo trasero bikini amarillo.

Seguidores reaccionan a la relación Ante esta coincidencia, en donde Jennifer López y Ben Affleck recreaban el video Jenny from the block, los seguidores en redes sociales no pasaron desapercibida esta acción, y comenzaron a comentar lo siguiente a través de la cuenta Despierta América: “jajaj, estos parecen que se van a las fotos viejas y se repiten las mismas fotos, ya mucha coincidencia”. “La verdad como pareja siempre me gustaron, me dolió mucho cuando terminaron y verlos juntos de nuevo de verdad me alegra, que viva el amor”, “Uno siempre vuelve a donde fue feliz”, “Ella sigue igual de hermosa, él se ve más descuidado, se les nota ya los años”, “Cuando rompan pondrán el de 2002 y el de ahora”. Archivado como: JLo trasero bikini amarillo.