JLo presumió su figura de infarto en dos ardientes fotos que la hicieron verse más candente que nunca

La Diva del Bronx no se guarda sus encantos para sus seguidores y vuelve a aparecer sexy

Jennifer López es la latina con más seguidores en redes sociales y la que mayor impacto causa

Amo si se tratara de una figura de cera, JLo apareció en unas ardientes fotos a través de una cuenta de Instagram llamada ‘Jennifer lópez sexy’ en donde hicieron deleite de sus fans al mostrarle más sexy que nunca, luego de que días atrás ella misma había aparecido en un revelador traje de baño transparente y blanco.

Ahora, la Diva del Bronx vuelve a repetir la hazaña con unas ardientes fotos en donde a sus casi 51 años, se vuelve más impactante la manera en la que conserva su belleza y su cuerpo, lleno de curvas por doquier y que tanta sorpresa causa en sus millones de fanáticos.

En la primera de las ardientes fotos, aparece JLo haciendo una cara de extrañeza pero con la piel más sexy que nunca, como si fuera de porcelana, con el cabello recogido, el maquillaje ligero resaltando sus ojos cafés y sus carnosos labios rojos, pero lo que sin duda se lleva las palmas es su cuerpo, pues luce un torso de infarto, con unas prominentes caderas y por supuesto sus ya tan conocidos y aplaudidos glúteos enfundada en un traje de baño blanco.

Para ponerle más elegancia a la fotografía, JLo utilizó un saco blanco que complementara con sus ardientes fotos cuya pared gris en la que se realizó la sesión sirvió como el contraste perfecto para lucir la figura de la Diva del Bronx.

Las ardientes fotos de JLo provocaron muchas reacciones: “Que linda, muy preciosa”, “Wow, rica y deliciosa”, “Qué mujerona Dios mío”, “Qué rica nal…”, “Fuera de serie”, “La mujer más sexy de todo el universo”, “Qué hermoso ese cu…”, “Deliciosas nal…”, “Guapísima”, “Preciosa”, “Cu.. tan hermoso”, pero las reacciones no terminaban.

Y es que, en la misma página de Instagram, JLo apareció en otra pose con un traje de baño blanco similar al anterior, pero un poco más ‘recatado’ cubriendo su toso por completo pero con cierta transparencia que la hacía ver bastante sexy y candente, con lo que las ardientes fotos de Jennifer López dejan ver por qué es la latina más poderosa.

En esta ocasión, JLo aparece recargada sobre una pared blanca a La Luz del sol que refleja su silueta perfecta y sexy mientras voltea a un lado con un maquillaje ligero, sus labios rojos, pómulos rosados y su melena suelta mientras presume sus marcados brazos, su cinturita de avispa, su candente torso y unas piernas que vuelven locos a todos sus seguidores.

“Lo más hermoso del planeta”, “Hermosa”, “Linda”, “Diosa, divina total”, “Siempre tan linda ojalá no me vea mi señora publicando esto”, “Señora hermosa no hay palabras para definir su belleza”, “Mi amorcito”, “Muy dulce y sexy”, le comentaron a la Diva del Bronx.