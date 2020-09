JLo continúa subiendo la temperatura con su cuerpo enfundado ahora en un revelador top morado

La Diva del Bronx presumió sus pechos y su sexy abdomen en plena calle

Al intentar ponerse una blusa, JLo subió la temperatura y desató pensamientos lujuriosos

JLo volvió a hacer de las suyas en plena calle luciendo sus atributos físicos y en esta ocasión presumió sus pechos y su sexy abdomen.

La Diva del Bronx fue fotografiada aparentemente saliendo del gym cuando de pronto se quiso poner una blusa gris y batalló en el intento.

Al menos así lo demuestran las fotos publicadas en el Instagram ‘JLobronxgirl’ de fanáticos que pueden darse un taco de ojo con las sexys poses y atuendos que usa la cantante y actriz.

En la primera imagen JLo termina de hacer ejercicio y enfundada en unos leggins negros pegados remarcando sus caderas y glúteos, sale a la calle impactando a los fotógrafos quienes seguramente no se esperaron que la Diva les regalaría un momento muy candente.

Y es que Jennifer López aparece ‘más dura’ que nunca con su cuerpo marcado, sus brazos torneados, su abdomen con six pack, y por supuesto sus bien acomodados pechos en un top morado que no dejaba mucho a la imaginación, quien al ver lo que provocaría no dudó en querer taparlo.

Al ver a los fotógrafos, JLo intentó ponerse una blusa gris, sin embargo parecía por su cara que hizo un esfuerzo para ponérsela correctamente y esa serie de fotografías quedaron captadas.

Rápidamente, los fanáticos de la cantante no se hicieron esperar y le ‘chulearon’ su potente figura en la serie de fotos con las que JLo conquistó una vez más:

“Verdadera inspiración para muchos”, “Sexy”, “Enorme cuerpo que se carga JLo”, “Divina”.