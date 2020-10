Por una foto a Jennifer López (JLo) la confunden con la actriz Zuleyka Rivera

La Diva del Bronx aparece irreconocible con nuevo look, pero le dicen cincuentona

La prometida de Alez Rodríguez luce una cabellera impresionante

Jennifer López (JLo), la conocida como Diva del Bronx, aparece irreconocible con nuevo look, le dicen “cincuentona” y la confunden con la actriz Zuleyka Rivera.

Todo esto sucedió a través de la cuenta de Instagram del programa de Un Nuevo Día, en que le dijeron de todo, luego que la actriz subiera la imagen en su cuenta oficial de la misma red social.

Y es que la prometida del exligamayorista Alex Rodríguez lució una espectacular cabellera tan larga que dejó a varios con la boca abierta.

La actriz y cantante puertorriqueña presumió una blusa corta en color blanco hasta el ombligo y unos jeans, que dejaron ver su impresionante abdomen.

Sin embargo, algunos seguidores tuvieron el atrevimiento o el ingenio de compararla con la actriz Zuleyka Rivera, además de considerarla ya vieja.

De inmediato comenzaron las críticas en la cuenta de Un nuevo Día y unas personas comentaron: “Esta se cree de 15 y tiene 50, Omg”, “demasiado photoshop”, “casi no la reconozco, no se parece a ella”, “pobre autoestima, aunque sea millonaria, acepto críticas”.

Algunos internautas más comentaron: “Parece Zuleyka Rivera”, “postiza, son extensiones”, “soy yo o se quiere parecer a Karol G”, “pero ni siquiera se parece a ella”, “es tanto el filtro que ni se parece a ella”, “¿Cuanto pagó por ese cabello?”.

Entonces otra persona lanzó la siguiente crítica para JLo a quien muchos confundieron con Zuleyka Rivera, aunque otros no lo consideraron así: “Se le ven los ojos parecidos a los Karol G. Con photoshop o no JLo se conserva, cuida su dieta y hace ejercicio,bien por ella”.

Alguien más defendió su nuevo look: “Ahorita empiezan las sin personalidad propia a ponerse cabello demás en esa cabeza y creerse que son artistas… Señores JLo es un marca, una artista, si usted no cumple con esos requisitos, no haga esto en casa”.