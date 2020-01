Página

Luego de ser criticada y tachada de “regalo de Navidad” por su vestido, JLo sorprendió con tremendas declaraciones

La cantante podría haber ‘metido la pata’ al dar a entender que se casó con A-Rod

Los rumores encendieron la polémica en las redes, donde sus seguidores no se quedaron callados

JLo encendió la polémica, pues luego de ser criticada por parecer “regalo de Navidad” con un vestido, la cantante ‘metió la pata’ en los Globos de Oro al aparentemente dar a conocer que se casó con A-Rod.

JLo quiso dar un ‘regalo‘ muy especial a sus seguidores, incluido el fashionista hispano Jomari Goyso, con el vestido con el que desfiló en la alfombra roja de los Golden Globes.

“Siento que es el regalo que nos mandó los Reyes Magos”, escribió en su Instagram Jomari Goyso junto a una imagen de Jennifer López llegando a los Golden Globes con un extravagante diseño.

Y es que la ‘Diva del Bronx’ escogió un vestido de falda y cola larga de color blanco, pero cuyo principal detalle fue un lazo de color dorado con verde esmeralda saliendo de su escote, que esta vez mantuvo escondidos sus grandes atributos superiores.

“Nooo”, “Parece un empaque de regalo”, “Ella es bella, hermosa, pero ese estilo no”, “Es horrible”, “Para nada, luce fatal”, fueron los primeros comentarios a la publicación.

Y muchos más consideraron que JLo sigue en ‘modo Navidad’: “Se empaquetó como regalo de Reyes”, “El moño demasiado navideño”, “A mí en lo particular no me gustó. Ella es única, pero en este caso ¿ese lazo de regalo de Navidad?”, “Parece bolsa de regalo”, “Parece adorno de arbolito de Navidad”, “No me gusta, ¡parece un enorme regalo navideño! Esperé más de ella ,tenía mejores gustos”.

“Por primera vez se equivocó y ella es impecable en su vestuario, no sé qué le pasó esta vez… el maquillaje y las joyas sí”, “La amo, pero no like”, “Pensé que era mi cortina”, “No, muy corriente”, “eEla se puede poner lo que le da la gana con el cuerpazo que tiene… ese vestido nop”, “Primera vez que no me gusta un vestido de JLo”, fueron otras de las opiniones.

Sin embargo, Jennifer López no solo quedó ‘mal’ con su vestido, sino que al parecer, ‘metió la pata’ y para sorpresa de muchos, describió a su pareja, el exbeisbolista Alex Rodríguez, como “esposo” en una entrevista.

En declaraciones transmitidas este lunes en Despierta América, el programa matutino de la cadena Univision, López afirmó que se sentía “muy emocionada” por estar como nominada en los premios por primera vez desde 1998.

“Han cambiado muchas cosas en lo personal y en lo profesional”, dijo López mientras estaba agarrada de la mano de Rodríguez. “Estoy muy feliz con mi familia, con mis hijos, mi esposo”, remató.

Esta es la primera vez que JLo, quien aceptó la propuesta de matrimonio del exjugador de los Yankees de Nueva York en marzo de 2019, se refiere a él como “esposo”.

La pareja había declinado dar la fecha o detalles sobre su boda, aunque habían asegurado que sería “una gran fiesta”.