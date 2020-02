Jlo más ardiente que nunca con un vestido que dejó a todos con la quijada en el piso

Nuestra Jlo sí que sabe cómo hacer una entrada estelar y ardiente a una fiesta. Anoche dejó a todos con la mandíbula por el piso cuando llegó con un vestido brillante que intentaba apenas abrazarse a sus súper curvas.

Después de su modelito bastante conservador para los Oscar, a los que no fue nominada y por eso sus fans dejaron sentir su disgusto, Jennifer Lopez se calzó un vestido súper hot y ardiente que revelaba mucho de sus famosas curvas.

Un diseño lleno de glamour y brillos que realzaba su busto, sus famosas curvas, y se trepaba por su cuerpo dejando su pierna derecha a la vista con un gran corte… ¡tan grande como que llegaba a su cadera!

“Baila toda la noche, vive tu vida y mantente joven en la pista”, decía en el post que publicó en las redes sociales presentando el vestido que la coloca, de nuevo, en el podio de la más sexy.

✨ Dance the night away, live your life and stay young on the floor. ✨ pic.twitter.com/BUvpSxfucR

— Jennifer Lopez (@JLo) February 10, 2020