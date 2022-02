Estos dos personajes son dos completos extraños que acuerdan casarse y luego llegan a conocerse. Un romance inesperado entre dos personas diferentes que buscan algo real en un mundo donde el valor se basa en los me gusta y los seguidores, Marry Me es una historia de amor moderna sobre la fama, el matrimonio y las redes sociales.

Elenco de primer nivel

La película también cuenta con las actuaciones de John Bradley (serie de HBO Game of Thrones), Michelle Buteau (serie de Netflix Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia) y Utkarsh Ambudkar (Mulan). Marry Me fue dirigida por Kat Coiro (It’s Always Sunny in Philadelphia de FX, Dead to Mede Netflix) a partir de un guion de John Rogers (The Librarians de TNT) y Tami Sagher (30 Rock de NBC) y Harper Dill (The Mick de Fox) basado en la novela gráfica de Bobby Crosby.

La película fue producida por Elaine Goldsmith-Thomas (Hustlers, Maid in Manhattan), Jennifer López, Benny Medina (Hustlers, serie de NBC The Fresh Prince of Bel-Air) y John Rogers. Los productores ejecutivos de la película son Alex Brown, Willie Mercer, Pamela Thur y J.B. Roberts.