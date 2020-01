Página

JLo humilló a Shakira a días del Super Bowl

‘La Diva del Bronx’ no dudó en ‘borrar’ a la colombiana en las redes sociales

La polémica estalló entre los usuarios y no dudaron en señalar a Jennifer López

Luego de ser criticadas por los filtros en el promocional del Super Bowl, JLo humilló y ‘borró’ a Shakira, pero no imaginó que las críticas caerían en su contra.

Durante los últimos días se ha hablado mucho del espectáculo que representa el Super Bowl, ya que reúne lo mejor del futbol americano y le da un toque de glamour con el tan ansiado show de medio tiempo.

Este año, las encargadas de amenizar el entretiempo serán JLo y Shakira, quienes seguro nos deleitarán con su talento y picardía.

Y para promocionar el show, las cantantes publicaron en sus redes sociales varias imágenes del evento que engalanarán con su belleza y sensualidad.

Shakira hizo lo propio con una postal donde se le puede ver al lado de JLo y en el centro se puede leer: “Halftime show”.

Sin embargo, JLo optó por ‘humillar’ y borrar a Shakira de la imagen, dejando una postl donde aparece ella sola y un patrocinador, así como el texto que también publicó la colombiana.

Este ‘desaire’ de Jennifer López a Shakira no tardó en ser percibido en las redes sociales, donde un usuario señaló a ‘La Diva del Bronx’.

En el tweet se pudo leer: “Humildad, descripción gráfica”, acompañado de los dos promocionales, en donde Shakira sí incluyó a JLo, mientras Jennifer la dejó de lado.

Uno de los primeros en hacerse presente en los comentarios, fue un internauta que notó algo en particular: “Shakira la dobla en seguidores”.

Y es que la imagen de Shakira obtuvo más de 100 millones de ‘Me gusta’, mientras que la de JLo solo alcanzó los 43.

Por otra parte, un seguidor más analizó un comercial de TNT, donde dijo: “En el canal @canaltnt hay un comercial promocionando el evento y adivinen de quien es la música que suena, si señores de #JLo y ni una de #shakira… Que mal @TNTLA @canaltnt que preferencias”.

“Pero si se tratara de una competencia (no o es) me quedo con Shakira (aunque no me guste su música actual)”, fue el mensaje de otro internauta.

Asimismo, otro más destacó que posiblemente no fue total culpa de JLo: “Simplemente mala decisión de la persona que maneja sus redes. Y es mala decisión simplemente por lo que los fans de ambas traducen de la acción”.

Posteriormente, se dio a conocer que JLo cambió la fotografía y ‘reculó’ poniendo a Shakira en el promocional.

Pero otro más defendió a JLo: “Talentosas las dos, me quedo con JLo. Me encanta cómo hablan como si supieran la verdad absoluta de que ella hubiera tomado la decisión. Detrás siempre hay un equipo de mil gente. Probablemente, ellas se llevan bien, y fue estrategia para que hablaran y mordieron el anzuelo”.

