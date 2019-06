JLo y su hija le dan lección a Alejandra Guzmán y Frida Sofía por lo que hicieron

View this post on Instagram

Jlo está celebrando 🥳 su cumpleaños con un concierto en el The Forum en L.A y su hija Emma subió al escenario y sorprendió a su mami , cantando unas estrofas de la canción que ella está interpretando en ese momento 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼…. wow si que heredó el talento de sus papas !