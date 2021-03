Aparecen las fotos donde JLo ha enseñado su ropa interior

Jennifer López ha demostrado que es una de las celebridades mas ardientes

En calzones y en brasier luce la artista en sus imágenes JLo ropa interior lencería. En anteriores ocasiones, hemos tenido la fortuna de ver a Jennifer López (JLo) en distintos atuendos que sin duda han encendido las redes sociales, también la artista ha posado ante la cámara con diminutos y atrevidos bikinis que no dejan nada a la imaginación. Pero rara vez podemos ver a la cantante luciendo en paños menores, en esta ocasión les presentaremos los momentos en que JLo aparece en brasier y calzón y sin duda deleitan la pupila de los internautas que visitan los perfiles de red social donde fueron compartidas estas instantáneas. Jennifer López aparece en calzones A través de una cuenta de Instagram, creada por los fans de la actriz y cantante, donde decidieron compartir una serie de imágenes que impactan al mundo de las redes sociales, ya que en esta publicación se puede ver a JLo posando para la cámara de una manera muy sensual. La reina del Bronx luce se encuentra en ropa interior modelando en una sesión fotográfica en el interior de una casa, JLo esta vez está utilizando un calzón blanco con una blusa top del mismo color, mientras levanta su trasero, presumiéndolo ante la cámara, sin duda luce muy ardiente.

JLo aparece mostrando su trasero en calzón blanco Luego de que la cantante tuviera su sesión de fotos en ropa interior, JLo decidió mostrar su enorme retaguardia, posando de espaldas y levantando su trasero, que es el encanto por lo que los seguidores y admiradores se vuelven locos cada que ven sus imágenes en las redes sociales. “Imposible ver sin enfermar del corazón”, “Puedes darle un buen mordisco.”, “Muy bendito trasero quero tocar”, “Hermosa y buena”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los usuarios en la publicación donde aparece la artista en paños menores, mostrando su trasero.

La cantante muestra su brasier En otra cuenta de Instagram de los fans de JLo, compartieron una fotografía en donde la pareja del ex beisbolista Alex Rodríguez, decide abrirse la blusa y mostrar la ropa interior mientras se encuentra relajada y descansando sobre el verde césped, en lo que parece ser un parque. Varios seguidores se hicieron presentes en los comentarios, donde al ver a la reina luciendo en ropa interior, no pudieron evitar el no enviar sus piropos y halagos: “super hermosa amor”, “Dame un beso”, “muy sexy”, los elogios para JLo nunca faltan en cada publicación donde aparece su foto.

De rodillas en brasier La actriz de 51 años de edad, sigue impactando con sus sexys imágenes, donde constantemente demuestra que entre más pasen los años, más sensual luce, y es que Jennifer no deja de lado el entrenamiento, y diariamente ejercita su cuerpo, con rutinas bastantes difíciles de hacer para poder obtener esa figura que posee. “Hola JLo soy un fans Venezolano tuyo me encantas corazón te felicito eres una mujer activa y trabajadora saludos”, “Lastima ya esta muy viejita”, “hola cada día mas guapa”, fueron los piropos que recibió JLo en su foto donde enseña su brasier color crema, junto con una mini falda blanca.

Jennifer López en paños menores desde la cama La sensualidad de la norteamericana no está en duda, y un claro ejemplo es esta imagen, donde se observa a reina de Hollywood, posando desde su cama, en un calzón blanco, una blusa del mismo color y unas botas de piel de serpiente, mientras esta con sus largas piernas cruzadas. “Hermosa como siempre noto mas delgada luces espectacular Dios te bendiga a ti y toda la familia”, “Que rica mujer lástima no poder tenerla”, “Lindas piernas”, fueron los piropos que elogiaron a JLo en su fotografía en ropa interior que ha cautivado a millones de seguidores en Instagram.

Alex Rodríguez y su mano larga Cabe recordar que hace algunos días, surgió el rumor de la supuesta separación entre JLo y el ex beisbolista ARod, donde mencionaban que el ex Yankee, le fue infiel a López, con Madison LeCroy, pero a través de un comunicado la pareja aclaró que no han tomado la decisión de separarse y que aun siguen juntos. En una publicación de las redes sociales, se puede ver a la feliz pareja muy abrasada posando para la foto, pero lo que más llamo la atención es que ARod, hizo algo que cautivo a los fans de JLo, ya que el atleta le levanta el vestido a su prometida haciendo que se le vea el calzón plateado, de una manera muy sexy. Archivado como Jennifer López JLo ropa interior lencería

JLo muy tierna en ropa interior rosados Con la frase “Mi ángel Se merece el mundo”, una cuenta de red social, subió a la web una instantánea de la cantante nuevamente en ropa interior, pero ahora de una manera tierna y sexy, ya que la actriz que interpreto a Selena Quintanilla, aparece en medio de unos osos de peluches. Esto lo realizo con una blusa top en color blanca, que hace relucir su espectacular cintura, y también porta un calzón cachetero en color rosa y unos calcetines de olanes color rosados, además se encuentra posando para la fotografía de rodillas y levantando el trasero, mientras sostiene un conejo de peluche. Archivado como Jennifer López JLo ropa interior lencería

Enseñando su lencería roja Jennifer López Jennifer Lynn López Rodríguez, mejor conocida como Jennifer López o J.Lo en el ambiente artístico, nació un 24 de julio de 1969 en Castle Hill, Nueva York, Estados Unidos. Y tiene su propia línea de lencería y ropa interior que llevan sus iniciales como marca, parecidas como las que presume en esta imagen. Su gran salto hacia la pantalla grande ocurrió cuando cursaba el último año de la preparatoria, al acudir a un casting para la película My Little Girl, donde finalmente fue seleccionada para interpretar el papel de Myra. Aunque su personaje no tuvo diálogos, López supo que ese era el camino que quería seguir de manera profesional. Archivado como Jennifer López JLo ropa interior lencería

JLo deleita con un calzón estilo tanga Después de participar en su primera película, Jennifer fue seleccionada para participar como bailarina con el afamado grupo adolescente New Kids On The Block, siendo reconocida por su talento con papeles en televisión donde requerían personajes que pudieran bailar. Y no solo su talento resalto, sino también su increíble figura que hasta el momento continúa presumiendo en las redes sociales, como en esta imagen en donde luce un calzón de tanga en color negro, con una playera del mismo color, donde incluso la comparan con la colombiana Shakira. Archivado como Jennifer López JLo ropa interior lencería

Lencería de chica mala En una fotografía que compartieron en Instagram, se puede observar a Jennifer López, cocinando una deliciosa carne asada, pero solo como ella sabe hacerlo, ya que porta una lencería de ensueño para cualquier hombre, que les gustan las chicas malas, con un calzón y brasier de encaje negro. “Yo cocino así también”, “¡Guau! Maravilloso”, “Buena parrilla jajaja”, “Luciendo genial”, “Cena todo lo que puedas comer yum”, “Para este el amor bebé que rica”, “¿Cuánto tiempo cocinas tus costillas?”, fueron algunos de los mensajes enviados por los seguidores de red social. Archivado como Jennifer López JLo ropa interior lencería