Fue en marzo cuando Jennifer López y el ex beisbolista de la NBA, Alex Rodríguez finalizaron su compromiso tras diversos rumores de infidelidad por parte del pelotero. En su momento, la cantante informó que ella “ya no confiaba en Alex”, decidiendo ponerle fin a su relación de cuatro años.

Actualmente Jennifer López y el actor estadounidense, Ben Affleck están que derrochan amor por todos lados, y es que desde que confirmaron su relación hace unas semanas atrás a través de sus redes sociales, Bennifer, como muchos llaman a la pareja, no se han despegado ni un momento, a tal grado de que el actor viajó con la cantante en su yate para festejar su cumpleaños número 52.

¿Se olvidó de JLo? El ex de Jennifer López, Alex Rodríguez no se queda atrás después de ver a la cantante con otro, pues aparece en varias fotografías a un lado de una despampanante mujer rubia, la cual lo estuvo acompañando durante todo el festejo de su cumpleaños numero 46 por la playas francesas.

Alex Rodríguez sorprende en fotografías con una rubia mujer

De acuerdo con varios informes, hace unos días que el ex pelotero, Alex Rodríguez estuvo celebrando su cumpleaños numero 46 en las playas francesas y en Ibiza. El portal Page Six informó que su celebración inició la media noche del martes en Hotel de Paris Monte-Carlo, y finalizó en su yet privado, en donde volaría con amigos a Ibiza.

Durante estos días, también se le vio a Alex Rodríguez en un yate disfrutando de las bellas playas francesas, ahí es donde el ex de Jennifer López fue retratado a lado de una mujer castaña y otra despampanante rubia, la cual levantó un sin fin de rumores, los cuales apuntaban que era su nueva conquista.