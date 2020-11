La famosa Jennifer López sorprende nuevamente con sensual foto en mesa de billar

La cantante y actriz enciende las redes sociales, ahora posa sin calzones

La imagen causó suspiros de sus fans

JLo mesa de billar presume su trasero sin calzones. ¡QUE SEXY! Nuevamente la famosa actriz y cantante Jennifer López (JLo) enciende las redes sociales, después de publicarse una foto muy sensual donde presume su belleza.

A través de una cuenta de Instagram, que al parecer es manejada por fans de JLo, publicaron una imagen de la guapísima actriz donde nuevamente presume su cuerpo posando muy sexy.

En la imagen aparece JLo posando encima de una mesa de billar, luciendo un hermoso vestido rojo junto con unas botas largas de tacón alto también de color rojo, además con el vestido se le puede ver que no está usando calzones, lo que la hacer lucir aun mas sexy.

A pesar de que la imagen fue publicada recientemente ya se ha hecho viral por la cantidad de reacciones que lleva al momentos, en total fueron dos imágenes donde se puede ver a JLo luciendo ese sexy vestido rojo, y entre las dos imágenes casi llegas a las mil reacciones por parte de sus seguidores, que la actriz se encarga de consentirlos posando seguidamente muy sensual.

Jennifer Lynn López Rodríguez, mejor conocida como Jennifer López o JLo en el ambiente artístico, nació un 24 de julio de 1969 en Castle Hill, Nueva York, Estados Unidos.

Su gran salto hacia la pantalla grande ocurrió cuando cursaba el último año de la preparatoria, al acudir a un casting para la película My Little Girl, donde finalmente fue seleccionada para interpretar el papel de Myra. Aunque su personaje no tuvo diálogos, López supo que ese era el camino que quería seguir de manera profesional.

La decisión de perseguir un sueño en Hollywood provocó un distanciamiento entre López y sus padres, quienes no estaban de acuerdo con los pasos de su hija.

Esta decisión la llevó a acudir a distintos castings, donde poco a poco fue reconocida por su talento vocal, convirtiéndose en una estrella musical reconocida mundialmente.