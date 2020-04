Jlo festeja el cumpleaños de una de sus hijas en pleno coronavirus

La cuestionan por las medidas de seguridad y la sana distancia que se debe mantener para evitar el contagio

También tildaron a la cantante de ‘egocéntrica’

Jlo festeja a hija de Alex Rodríguez en pleno coronavirus y le cuestionan la sana distancia.

Jennifer López no quiso dejar que el cumpleaños número 12 de Ella, la hija de su prometido Alex Rodríguez, pasara desapercibido.

Entonces improvisaron una ‘celebración’ en el patio frontal de la casa, en dónde se ve a Jennifer López picar un gran pastel para la jovencita.

En el centro del jardín le acompañaban también sus hijos, mientras el resto de las personas permanecían a lo lejos en sus carros.

A pesar de este intento de celebración ‘distanciada’, muchas personas encontraron diversos motivos para criticarla.

“Cubriéndose con tapabocas @jlo le celebra los 12 años a #ella la hija de @arod en el jardín de su frente a sus amigos manteniendo la distancia”, escribió El Gordo y la Flaca en su Instagram.

Sobre el mensaje, Fabiola Angulo preguntó: “Y las máscaras de las niñas ????”.

Así como ella, muchos notaron en el video que la única que llevaba cubrebocas era Jennifer López, pero ninguno de los niños lo hacía.

“Que lindo… lo triste de esto es que veo a Jlo tapada y los niños, NO”, “Muchos no están usando la mascarilla”, “Ahí nadie tenía tapaboca ni los niñitos chiquitos, ni los que están en los carros, un estornudo y se jodió la cosa”, “La única que tiene tapaboca es la Jlo las niñas no tiene”, “Ella con mascara y los niños no, no entiendo brutalidad total”, escribieron.

Mientras que un seguidor recordó que: “El cubre boca no te hace inmune, las personas no entienden que es una cuarentena y el riesgo que corren todos y más los que están sin guantes y cubre bocas”.

Otros argumentaron que esto podría ser un mal ejemplo para la niña y que podrían haberse limitado a una celebración íntima.

“Como si se fueran a morir por no poder celebrar su 12 cumple años QUE MAL”, “no son capaces de enseñarles que en esta situación no se puede celebrar en grande que se puede hacer después que todo esto pase.”, “Que bobada. Será que es difícil solo celebrar en familia?”, “Demasiado deseo de celebración.. Ya vendrán tiempos mejores para hacerlo”, pensaron.

Jlo festeja a una de sus hijas en pleno coronavirus

En medio de la lluvia de críticas, también surgieron las opiniones de quienes consideran que todo esto se debe al ego y al dinero.

“Es una estupidez tan grande que NO respeten las reglas únicamente por que tienen dinero la gente..!!”, “Irresponsable”, “Qué ridiculez de verdad como les encanta el show”, “Esta gente arrogante!! No pueden!!! Necesitan atención de la gente! Para alimentar más su egocentrismo!!”, “Como figura pública debería dar ejemplo, pero como figura pública todo se le es permitido…”, “Todavía no entiende que es cuarentena por Dios… En vez de dar ejemplo la Cagan”, reclamaron.

“Tanta gente muriéndose y ellos celebrando… que triste”, lamentó una seguidora.

“Pues no guardan la distancia….están amontonados junto al pastel”, percibió otro internauta.