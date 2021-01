La cantante JLo es criticada después de tomarse fotos en el Capitolio

Hizo presencia en la ceremonia de la toma de posesión de Biden

“¿Dónde están tus malditas máscaras?, ¡Predicar con el ejemplo!”

JLo foto Capitolio. Este miércoles fue un día histórico para la nación y para la gente hispana que radica en el país americano, por la toma de posesión del nuevo presidente Joe Biden, y quien levantó la mano por los latinos fue Jennifer López (JLo) con su interpretación en el evento.

Y tras subir una serie de imágenes, en su cuenta de Instagram, donde lució un outfit completamente en color blanco, fue duramente criticada por los internautas de las redes sociales.

Fue en la cuenta del programa Despierta América, donde también compartieron las fotos de la cantante, que se llevó la mayor parte de las críticas, incluso hasta le dicen que tiene la toalla del baño de gorro.

En las instantáneas aparece la actriz, portando su elegante ropa donde luce una blusa, un pantalón, un suéter y un gorro en color blanco, mientras que su pareja Álex Rodríguez, trae puesto un traje en color negro, con gafas oscuras.

“Agarró la toalla del baño de gorro”

Hasta el momento la foto cuenta con más de 50 mil reacciones de “me gusta”, y también cuenta con un total de 697 comentarios que realizaron los internautas.

Mientras unos critican, otro mandaban sus piropos para la pareja que se veía muy contenta con la llegada del presidente demócrata, Joe Biden a la Casa Blanca de los EE.UU., “Agarró la toalla del baño de gorro”, dijo un internauta.

Hubo quienes dijeron que no es bueno que la cantante no lleve puesto su mascarilla: “Ustedes que creen está bien que la Jennifer López no traiga mascarilla. Si todos traen mascarilla.”.

A otros no les agrado lo que dijo en la ceremonia: “Creo que es una artista y no debió hablar de más, se debe a un público que comparte ideas diferentes.”