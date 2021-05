Cabe recordar que la cantante terminó su relación con el exbeisbolista Alex Rodríguez, y después de la ruptura se le ha visto muy seguido con el actor Ben Affleck, en donde al parecer buscan una reconciliación, pero en esta ocasión la persona que goza del privilegio de tocar la retaguardia de López no es ni Affleck ni A-Rod.

En esta ocasión en una cuenta de Instagram creada por los fans de la estrella de Hollywood llamada JLo Bronx Girl , compartieron una imagen que desató la envidia de muchos seguidores, ya que JLo aparece presumiendo su trasero de una manera bastante sensual, pero también está dejándose acariciar por un hombre que no es ni Ben Affleck ni Álex Rodríguez.

“¿A quién no le gustaría estar en su lugar?”, “¿Chica que estás haciendo? Esa dosis no se ve bien”, “¿Qué es este sentimiento idio… y sostener tu atractivo pero siempre sexy cul… para bebé? Deberías haberme llamado siempre a tu disposición, cariño, pruébame.”, “Piernas sensuales”, fueron algunos comentarios.

Si bien la Diva del Bronx es mundialmente conocida por su gran talento y extraordinaria belleza, también se le conoce como una de las actrices que más cirugías se ha realizado, tal es la razón por la cual siguen pasando los años, y no se le ve ningún síntoma de envejecimiento.

Jennifer López Rodríguez, mejor conocida como Jennifer López o JLo en el ambiente artístico, nació un 24 de julio de 1969 en Castle Hill, Nueva York, Estados Unidos. La decisión de perseguir un sueño en Hollywood provocó un distanciamiento entre López y sus padres, quienes no estaban de acuerdo con los pasos de su hija.

JLo acariciar trasero: Su salto a la fama

Su gran salto hacia la pantalla grande ocurrió cuando cursaba el último año de la preparatoria, al acudir a un casting para la película My Little Girl, donde finalmente fue seleccionada para interpretar el papel de Myra. Aunque su personaje no tuvo diálogos, López supo que ese era el camino que quería seguir de manera profesional.

