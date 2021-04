A pesar de que muchos internautas mandaron sus mensajes positivos, hubo quienes aprovecharon para criticar a la cantante, ya que en algunas de las imágenes se le pueden ver algunas imperfecciones en el estómago, y los usuarios no dejaron pasar ese momento.

Jennifer López JLo criticada llantitas. La queridísima actriz y cantante Jennifer López (JLo) es una de las celebridades estadounidenses más amadas por los latinos, no solo por el gran talento que ha mostrado en Hollywood y en el mundo de la música, sino por su gran carisma y espectacular figura que siempre presume.

Critican a JLo por sus ‘llantitas’

Algunos de los fans de la actriz y cantante, conocida por su apodo como la ‘Diva del Bronx’, enviaron sus comentarios resaltando que en las instantáneas se le ven a JLo unas ‘llantitas’ al momento de estar sentada y descubrir su abdomen con la blusa corta.

“Nadie es perfecto hasta JLo tiene sus “chichos”, “chichos qué significa, nunca había escuchado chichos”, “aquí en Dominicana es las rayitas del abdomen”, “gracias aquí en Honduras es llantitas”, “ella no me gusta como actriz, mejor que cante porque actuando no está en nada”, fueron algunas de las críticas. Archivado como: Jennifer López JLo criticada llantitas.