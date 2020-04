JLo coronavirus. Jennifer López viola orden de stay at home

La cantante fue captada entrando a un gimnasio

La acompañaba su prometido Alex Rodríguez

JLo coronavirus. Jennifer Lopez desobedeció la orden de stay at home en Florida y junto a su novio, Alex Rodríguez, fue al gimnasio con unos leggins súper apretados a pesar de la orden de quedarse en casa.

Y es que de acuerdo con Page Six, Jennifer López y Alex Rodríguez no permitirían que una cuarentena les impida hacer ejercicio y por eso hicieron caso omiso del stay at home.

La pareja fue vista saliendo de su gimnasio local en Miami el miércoles a pesar del hecho de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció una orden estatal de stay at home (quedarse en casa) como resultado de la pandemia de coronavirus.

Según Page Six, todo parece indicar que el gimnasio hizo una excepción con JLo, de 50 años, y el exbeisbolista, de 44, ya que hay un letrero en la puerta que dice que las instalaciones están cerradas.

“Este gimnasio no está abierto”, dice el letrero. “Quédate en casa, mantente a salvo”.

Jennifer Lopez, Alex Rodriguez go to gym despite Florida stay-home order https://t.co/PSp6zGH5Kr pic.twitter.com/OMyc8Jk1H7 — Page Six (@PageSix) April 2, 2020

La seguridad de la estrella de “Hustlers” se aseguró de usar una máscara protectora y abrió la puerta del auto con lo que parece ser una toallita desinfectante.

La orden del gobierno se produjo después de que los casos COVID-19 en Florida se acercaran a 7 mil.

También se especula que el brote del estado pudo haber comenzado durante el Super Bowl en Miami, donde Jennifer López actuó con Shakira.

No obstante, Alex Rodríguez y JLo han permanecido en casa en su mayoría.

A-Rod recientemente compartió un video de su primera “clínica de béisbol ARod”, en la que él y los niños de López jugaban a la pelota.

“Puedes dejar pasar este tiempo, o puedes aprovecharlo y usarlo para trabajar en tu swing, ver un montón de videos y convertirte en un mejor jugador. O algo mejor, para el caso “, escribió Rodríguez junto al video.

JLo coronavirus. ¿Se le ve panza a Jennifer López?

Hace unos días, la cuenta de Instagram @lopezclips compartió un video de Jennifer López (JLo) en jumpsuit, pero que terminó decepcionando a sus seguidores porque se le ve panza.

En esta publicación, que está a punto de llegar a las 80 mil reproducciones hasta el momento, se puede ver a JLo de perfil y de espaldas mientras alienta al público a que haga ruido, preguntándoles cómo están.

Con poco más de 96 mil seguidores, esta cuenta está hecha por fanáticos de la cantante y actriz y ha subido 94 publicaciones que muestran diferentes facetas de Jennifer López, quien hace unos días estuvo de luto por la muerte de su primer amor.

“Sin trasero!!!, muy caído”, escribió un internauta, a lo que los fans de JLo le respondieron: “Valiente tontería acabas de soltar”. Otro usuario le contestó: “Hay que ver si a la edad de ella te vas a ver igual”.

Por su parte, otro seguidor se limitó a escribir: “Embarazada”, provocando que una admiradora dijera: “No, uno se inflama o se hincha, depende que comas, aunque tengas cuerpazo como ella”.

