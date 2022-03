“Todos los días estuvieron ahí, pero sabía que desde que obtuve el papel tenía una gran responsabilidad, me sentía absorbida, pero no me mal interpreten, no fue incómodo, tenerlos ahí (a la familia Quintanilla) fue muy enriquecedor para mí, estaba muy feliz. Tenerlos ahí y tener que realizar el proyecto fue muy enriquecedor para mí”, comentó JLo en una entrevista.

“Cuando hice la película de Selena, lo cual recuerdo muy claramente, la estudié minuciosamente , sus movimientos de manos, de dedos, de todo. Estaba esperando que nada de ella me saliera mal, vino a mi mi papá y me dijo, lo tienes todo, lo sabes todo, solo déjalo ir, déjalo fluir y haz lo tuyo”.

JLo 25 años Selena: Se grabó originalmente cuando Selena tenía 13 años

El también productor describió el álbum como una mezcla de baladas y cumbias extraídas de diferentes partes del catálogo de la familia. La primera canción, por ejemplo, es una que él catalogó como una “hermosa balada” que se grabó originalmente cuando Selena tenía sólo 13 años, pero se cambiaron los arreglos y el trabajo de voz para que suene como cuando era adulta. Abraham dijo que el proyecto se encuentra en espera de su masterización. También compartió que la hermana de Selena, Suzette Quintanilla, realizará las imágenes del álbum.

En la entrevista, el músico también compartió su punto de vista sobre cómo ha sido retratado en los medios y se dirigió a quienes lo han criticado a lo largo de los años. Dijo que el público no se da cuenta de que los contratos musicales de su hija siempre involucraron a cuatro socios, su hermana, su hermano y él mismo. “Hoy en las redes sociales, pueden decir muchas cosas malas sobre una persona. Al principio, solía molestarme, pero ahora, no me importa lo que digan, sé lo que estoy haciendo”, agregó. El disco llegará 27 años después de la muerte de Selena. La cantante murió el 31 de marzo de 1995 luego de recibir un disparo de su ex gerente del club de fans, Yolanda Saldívar.

El álbum póstumo de Selena, Dreaming of You, la convirtió en la primera artista latina en encabezar el Billboard 200, de acuerdo con informes de Agencia Reforma.