Otras personas le mostraron su apoyo a JLo, que hace apenas unas semanas terminó su relación con el ex beisbolista Alex Rodríguez, y no vieron nada de malo en esta cita con el cantante Marc Anthony: “Ellos tienen una relación muy linda y dos hijos”.

Celebridades y líderes políticos se reunieron en los primeros días de este mes para hablar sobre la importancia de la equidad en las vacunas en Vax Live: The Concert to Reunite the World de Global Citizen, en el estadio SoFi en Inglewood, California. El evento de recaudación de fondos fue grabado y se transmitió el 8 de mayo por ABC, ABC News Live, CBS, YouTube y las emisoras de radio de iHeartMedia.

“Las vacunas son seguras. Se los prometo. Funcionan”: Biden

El concierto incluyó actuaciones de JLo, Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin y H.E.R. Ben Affleck, Chrissy Teigen, Jimmy Kimmel, Sean Penn y David Letterman aparecieron como oradores invitados. Todos en la audiencia estaban completamente vacunados. El personal de prensa y producción debía mostrar una prueba de COVID negativa antes de ingresar al estadio.

“Las vacunas son seguras. Se los prometo. Funcionan”, dijo Biden, quien fue acompañado en un mensaje de video por la primera dama Jill Biden. Ambos aparecieron como parte de la iniciativa We Can Do This (Podemos hacer esto) para aumentar la confianza en las vacunas de COVID-19.