Jennifer López festeja su cumpleaños junto a Ben Affleck

Internautas descubren algo inesperado de su nueva pareja

“En la pagina de Ben, no existe ninguna foto reciente con esta Jennifer” JLo cumpleaños Ben Affleck. Sin duda la famosa artista Jennifer López mejor conocida como JLo está atravesando por uno de sus mejores momentos en su vida des que anunció su separación con el exbeisbolista Alex Rodríguez. Ahora disfruta de unos buenos momentos a lado de su nueva pareja Ben Affleck. Ahora a través de las redes sociales se ha filtrado algunas imágenes de la reina del Bronx junto a su pareja el actor Ben Affleck disfrutando juntos el cumpleaños número 52 de JLo. Cabe mencionar que se le ve más feliz que nunca a la también cantante celebrando en grande. JLo celebra su cumpleaños con Ben Affleck Pero no todo salió como ella esperaba, ya que los internautas no dudaron en reaccionar a las fotografías donde se puede ver a la nueva pareja celebrando el cumpleaños de JLo, e hicieron algunos comentarios donde demuestran que no están conformes con que ambas celebridades retomen su relación. Cabe recordar que hace algunas semanas oficializaron su nueva relación ambos artistas, volviendo a recordar los viejos tiempos, ya que anteriormente ya habían sostenido una relación, pero desafortunadamente no salió del todo bien. Pero ahora decidieron retomar ese amor que se tenían antes.

JLo cumpleaños Ben Affleck: Regresó el amor En uno de sus últimos posts de Instagram, la actriz y cantante Jennifer López oficializó su romance con el artista Ben Affleck, compartiendo distintas fotografías, donde se les puede observar bastante enamorados y besándose. JLo volvió a sentir el amor que había perdido en sus relaciones pasadas. En las instantáneas compartidas en su perfil de red social, la pareja aparece besando arriba de un yate, mientras de López luce un atrevido y sexy bikini, para presumir su envidiable figura ahora a sus 52 años de edad, inmediatamente se llevó los elogios de los seguidores en los comentarios.

JLo cumpleaños Ben Affleck: ¿Ben Affleck no siente lo mismo? A través de la cuenta de Instagram del programa matutino Despierta América, los internautas notaron algo muy extraño en esta nueva relación. Como se puede observar Jennifer López tiene varias instantáneas junto a Ben demostrándose amor mutuo, pero los usuarios mencionaron que el actor no tiene ninguna en su red social. Hubo quien mencionó que Affleck no tiene ninguna foto de JLo reciente, pero que si tiene de su exesposa “Lo más curioso es que en la página de Ben, no existe ninguna foto reciente con esta Jennifer, más las hay con la ex esposa, la otra Jennifer “, fue el comentario de un fan.

JLo cumpleaños Ben Affleck: “Cada cumpleaños novio nuevo” Sin embargo la noticia de JLo celebrando su cumpleaños a lado de su nuevo amor no fue noticia para los internautas, ya que consideran que cada año la reina del Bronx disfruta su fiesta con diferente galán: “Cada cumpleaños novio nuevo”, dijo un usuario en los comentarios. “Ella siempre pasa sus cumpleaños feliz, ¿Cuál es la novedad? ¿Un nuevo novio? Tampoco es novedad”, “Con macho nuevo, digo reciclado”, “Como lo pasaba con Alex”, “Igualmente lo paso con Alex el año pasado. Ojalá su felicidad actual dure para siempre”, “Ojalá que esa felicidad sea de verdad y no sea como todas las demás pero nada cómoda icen la felicidad hay que disfrutarla en el momento”, fueron algunos comentarios.

JLo cumpleaños Ben Affleck: Un cumpleaños como ningún otro La cantante para celebrar su cumpleaños 52 se tomó unas vacaciones en Mónaco a un lado de su pareja, pero sorprendió a toda su comunidad de seguidores al postear unas sorpresivas imágenes donde deja ver su espectacular cuerpo y también la fotografía que haría oficial su romance con el afamado actor de Hollywood, con quien ya lleva varios meses saliendo. Jennifer López decidió hacer un rápido viaje hacia las zonas más lujosas y turísticas de Francia en compañía de una de las personas más especiales en su vida y así lo dejó captar para varios paparazis, quienes al ver que estaba gozando de un festejo inolvidable, no dudaron en vender las imágenes de su espectacular viaje, donde se consintió plenamente por haber cumplido 52 años.

JLo cumpleaños Ben Affleck: Bastante enamorada Horas antes de iniciar con el festejo de su cumpleaños, fueron varios paparazis quienes capturaron a Jennifer López más que contenta en los brazos de un Ben Affleck intentando demostrarle todo su amor con varios besos, sin importar quienes los estuvieran observando o fotografiando, puesto que desde que retomaron su relación, han decidido no esconderse de los medios y disfrutar de su tiempo juntos. La cantante dejó en claro que lo que ella más quiere es disfrutar de sus cortas vacaciones, donde estarán a bordo de un yate por los alrededores de Mónaco, donde esperan pasar un buen rato mientras celebran su cumpleaños y se deja consentir por sus amigos y pareja, quienes no han parado de demostrarle el afecto que le tienen a través de varios detalles.

Presume su escultural figura Nuevamente JLO volvió a dejar a más de una persona sorprendida, puesto que en redes sociales se ha quitado la pena y decidió compartir unas atrevidas imágenes mostrando lo bien que se ve en un bikini de dos piezas; por ello es que la 'Diva del Bronx' no tuvo reparos en compartir con su grupo de seguidores las fotografías del cumpleaños, sintiéndose orgullosa de su figura. Rápidamente llovieron los comentarios donde los halagos se hicieron presentes y tanto hombres como mujeres le dejaron saber a la empresaria lo orgullosos que se sienten de su aspecto y cómo es que ella ha mantenido una buena y rigurosa rutina de ejercicio, teniendo como resultado un espectacular cuerpo que muchas mujeres desearían tener, pero en varias ocasiones Jennifer ha declarado que logró ese aspecto físico 'amándose' primero, ya que es la base de verse y sentirse bien.

Se demuestran su amor Pero lo mejor vino en la secuencia de imágenes que compartió la mujer, ya que por fin se descara y hace oficial su noviazgo con Ben Affleck con un romántico y apasionado beso, demostrando que la relación va como viento en popa y decidió que era momento de hacer partidario a sus seguidores, quienes fueron más que felices de ver a su pareja favorita nuevamente enamorados. El beso ya ha dado vuelta alrededor del mundo, donde varios usuarios han compartido su opinión al respecto, mencionando que también volvieran a estar con sus ex parejas si lucieran como Ben o Jennifer, además de que desean que la relación funcione y no termine abruptamente como hace casi 20 años.

Cautiva a sus fans Parece que la cantante no para de disfrutar su festejo de cumpleaños y así lo hizo saber en uno de los videos que compartió en redes sociales, donde sale luciendo su espectacular figura en el bikini de dos piezas y modelando hacia la cámara que la filma, diciendo que estaba cumpliendo 52 años y parece que no es algo que le afecte a JLO. Y bueno, la sorpresa vendría después, cuando se escucha quién está grabando dicho clip y es nada menos que Ben o así lo han confirmado los fanáticos de la actriz, quienes no dudaron en señalar que es él quien la está grabando y halagando. ¡Y no es para menos! Jennifer López demostró que es una de las mujeres más atractivas de Hollywood y no duda en demostrarlo.