Si bien lo que más les encanta a los seguidores es el trasero de JLo, también en distintas ocasiones ha demostrado y presumido que en la parte frontal de su cuerpo, tiene con que enseñar, ya que es dueña de unos atributos delanteros que dejaran con la boca abierta a muchos usuarios.

Su gran salto hacia la pantalla grande ocurrió cuando cursaba el último año de la preparatoria, al acudir a un casting para la película My Little Girl, donde finalmente fue seleccionada para interpretar el papel de Myra. Aunque su personaje no tuvo diálogos, López supo que ese era el camino que quería seguir de manera profesional. Archivado como pareja de Alex Rodríguez Jennifer López JLo bikini amarillo