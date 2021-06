El New York Post, a través de Page Six, sorprendió la mañana del lunes publicando una serie de fotografías donde se muestra a la pareja dándose un tierno beso y con ello confirmando el romance que desde hace meses se sospechaba, dejando atrás las dudas que se tenían al respecto del esperado regreso de ‘Bennifer’.

JLo Ben Affleck besándose. ¡Confirmado! Jennifer López ya dejó atrás a su exprometido Alex Rodríguez y eso se puede deducir gracias a unas fotos y videos que el New York Post filtró este lunes, en las que se puede ver a la Diva del Bronx en pleno arrumaco con su otro exprometido, el galán de galanes Ben Affleck.

Semanas después se les vio en Miami, donde la también actriz estaba realizando un proyecto pendiente. En las imágenes que salieron, se ve que los dos estaban pasando tiempo de calidad y se mostraban muy felices, aunque para esos días no habían dado declaración alguna.

En su primer viaje juntos la pareja decidió ir a Big Sky en Montana, donde estuvieron un par de días y sus amigos no dudaron en hablar para People sobre lo que estaba pasando entre ellos. “Ella quiere pasar tanto tiempo como sea posible con Ben para ver hacia dónde va esto”, mencionó un amigo cercano de López a la revista.

Según la revista Quién , la señora Guadalupe se encontraba muy animada en compañía del actor mientras rodaba algunas escenas. Pero la madre no es la única persona con la que ha convivido Ben, se sabe que actualmente mantiene una buena relación con los hijos de JLo, Emme y Max y, por supuesto, con sus hermanos.

Incluso se conoce que Jennifer habló con su ex marido, Marc Anthony, para cambiar de domicilio, quien aceptó. Se dice que la actriz ha estado buscando colegios para Emme y Max, además de una vivienda que quede cerca a la casa de Affleck.

Lo que dice Marc Anthony

El portal de Entertainment dio a conocer mediante una fuente cercana a Marc y Jennifer, que el cantante estadounidense de origen puertorriqueño “sólo desea que Jen sea ​​feliz y realizada. Su principal preocupación es el bienestar de JLo y sus hijos. Como siempre que Ben la mantenga a ella y a sus hijos felices, tiene el sello de aprobación de Marc”.

Por lo cual, no ha dado marcha atrás al pedimento de JLo para mudarse con los mellizos y mucho menos interponerse en la nueva relación de su expareja. No es la primera vez que Marc decide apoyar a su exesposa, siempre y cuando, sus hijos no salgan afectados.