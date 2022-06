JLo habló también de la participación de su hija en este show

Uno de los momentos más recordados en este espectáculo, para muchos, uno de los mejores en la historia del Super Bowl, y por el que Jennifer López fue muy criticada, fue la participación de su hija, Eme, aunque hasta ahora se supo más sobre la decisión de haberla incluido y algo más relevante: “Para mí era muy importante que mi hija les dijera a todas las niñas del mundo que alcen su voz. Esto no se trata de política, es un asunto de derechos humanos”.

“Salimos del ensayo y me di cuenta de que todos estaban asustados, pero no sé por qué. Recibí una llamada de Benny (su representante) y me dijo: ‘Quieren quitar las jaulas'”. JLo respondió: “Sacar las jaulas y sacrificar lo que creo sería como no haber estado nunca allí. Benny, no me importa lo que tengas que hacer, no vamos a cambiar el espectáculo. El Super Bowl es mañana y no vamos a cambiar” (Archivado como: ¿JLo se arrepiente de haber cantado con Shakira en el medio tiempo del Super Bowl?).