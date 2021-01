También se tomó el tiempo para poder explicar un poco de lo que ofrece su nueva canción: ” Está lleno de simbolismo sobre una relación oscura y unilateral y la comprensión de que no cambies a nadie más … sólo puedes cambiarte a ti mismo !!! Haga crecer sus propias alas y aléjese de cualquier persona o cosa que no valore realmente todo lo que tiene para ofrecer”.

IN THE MORNING

Totalmente desnuda y con unas alas de ángel, así apareció la cantante Jennifer Lopez (JLo), en su nuevo lanzamiento musical que lleva por nombre In the Morning.

REACCIÓN EN REDES SOCIALES

JLo In the morning. Cabe mencionar que la canción ya estaba disponible desde el mes de diciembre, pero no fue hasta este miércoles que se dio a conocer el video musical, que dejó a los internautas con la boca abierta.

En varias ocasiones, algunos de los usuarios han criticado a JLo por las imágenes que comparte en su cuenta de red social, ya que mencionan que están editadas, incluso que usa demasiado Photoshop.

Aunque también la celebridad cuenta con millones de fans que ven todo perfecto en ella, hasta la han llamado la Queen, y esta vez en su nuevo video varios de sus seguidores dejaron su comentario.

Hubo quienes se dijeron que se inspiraron en ella por todo lo que realiza: “esto es todo lo que he aprendido de ti y estoy muy inspirado por todo lo que defiendes y todo lo que me has enseñado”.

Incluso algunos le advirtieron sobre las personas tóxicas: “Sólo un recordatorio: siga manteniendo el distanciamiento social de las personas tóxicas después de que termine el encierro”.

“Gracias por esta obra maestra Jen !!! Lo amamos”, “Todo lo que este video representó fue hermoso”, “Esto es absolutamente increíble, estoy muy orgulloso de ti.”, “amor propio todo el 2021 hasta la eternidad”, “Una obra maestra”, fueron estos algunos de los mensajes que dejaron sus fans.

Archivado como JLo desnuda In the morning.