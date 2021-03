Se aclaran las cosas y JLo y Alex Rodríguez siguen juntos

A través de un comunicado, la pareja comentó que trabajan “en algunas cosas”

La cantante y actriz mantiene una relación con el ex beisbolista desde 2017 ¡Fue solo un rumor! Luego del escándalo que se armó por el supuesto fin de la relación entre la cantante y actriz de origen hispano Jennifer López, mejor conocida como JLo, y el ex beisbolista Alex Rodríguez, la pareja salió a desmentir todo y afirmó que están trabajando “en algunas cosas”. De acuerdo con información publicada por la cadena de noticias CNN, la famosa pareja envió un comunicado a través de su representante donde aseguran que siguen adelante con su relación y que “trabajan en algunas cosas”. También, se hizo la aclaración que aún están comprometidos para contraer matrimonio. JLo y Alex Rodríguez se iban a casar el año pasado Fuentes cercanas a la intérprete de “Jenni from the block” y Alex Rodríguez, además de sitios como Page Six y TMZ, reportaron ayer que la pareja se había separado en medio de rumores de infidelidad y una boda pospuesta en dos ocasiones, una de ellas como consecuencia de la pandemia por el coronavirus. Ambos han estado casados anteriormente. En el caso de Jennifer López, quien saltara a la fama tras haber protagonizado la película de Selena, sería su cuarto matrimonio, uno de ellos con el también cantante boricua Marc Anthony, mientras que de Alex Rodríguez, divorciado desde el 2008, sería su segundo bodorrio.

Alex Rodríguez “solo va a navegar” Apenas ayer, el exbeisbolista publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram a bordo de un yate en Miami, Florida, con la frase:: “No me hagas caso, sólo voy a navegar… ¿Cuáles son tus planes para el fin de semana?”. ¿Qué habrá querido decir con dicho mensaje? Aunque varios de sus seguidores le respondieron con admiración, otros se le fueron con todo y lo acusaron de engañar a la actriz y cantante con la actriz Madison LeCroy, y de paso a sus hijos, los gemelos Emme y Max, con quienes el ex pelotero tenía una muy buena relación desde el comienzo de su noviazgo.

Un nuevo pretendiente para JLo Después de que se asegurara que la pareja había terminado con su historia de amor, un pretendiente inesperado salió a la luz y se puso a las órdenes de Jennifer López y de paso despotricó contra Alex Rodríguez. ¿Su nombre? El también ex beisbolista de origen hispano José Canseco. A través de la cuenta de Instagram de la periodista Nelssie Carrillo, se comparten una serie de reveladores tuits que el ex beisbolista cubano, de gran trayectoria en las Ligas Mayores, lanzó tras la afirmación, que después sería desmentida, de que Jennifer López y Alex Rodríguez terminaron con su relación.

No le sorprende a Canseco que Jennifer y Alex terminaran En primer lugar, Canseco compartió una nota del portal Page Six que daba como un hecho la conclusión del noviazgo entre la cantante y actriz y el ex beisbolista, quien en su momento tuvo un amorío con Madonna. Se limitó a decir que no le sorprendía. A continuación, escribió lo siguiente en su cuenta oficial de Twitter, donde cuenta con más de medio millón de seguidores: “Alex Rodríguez y Jennifer López irán por caminos separados este año y Alex Rodríguez se conectará con un modelo de fitness”.

“Es la persona más predecible del planeta” Y cuando nadie lo esperaba, José Canseco se le fue con todo a Alex Rodríguez, a quien le dijo que es “la persona más predecible del planeta”. Hasta el momento, ARod no se ha pronunciado al respecto sobre este tuit que muchos considerarían como una provocación. Pero aquí no terminaría todo, ya que en otro mensaje escribió lo siguiente: “Bueno, JLo y ARod terminaron. Yo me pregunto si la verdad le duele”. Nacido el 2 de julio de 1964 en La Habana, Cuba, Canseco mencionó en una ocasión que el uso de esteroides en las Grandes Ligas es generalizado, y que un 85 por ciento de los jugadores los usa.

José Canseco insiste en decir que “la verdad duele” En otro tuit publicado en sus redes sociales, Canseco comentó que “la próxima chica con la que vean a Alex Rodríguez será una modelo de fitness ardiente de 25 a 30 años”, además de mencionar de nueva cuenta que “la verdad duele”, ¿crees que sí está tratando de provocar a Alex Rodríguez con su escrito? Eso no sería todo, ya que se puso a las órdenes de JLo y dijo: “Hola, Jennifer López, por cierto, estoy soltero y puedo ser fiel”. El ex beisbolista estuvo casado con Esther Haddad de 1988 a 1992 y con Jessica Canseco de 1996 a 1999. Tiene un hijo, de nombre Josie.

Le dicen a JLo que necesita a un hombre que esté a su lado siempre “Jennifer López (JLo), necesitas un hombre que esté a tu lado las 24 horas los 7 días a la semana, que sea mayor que tú y yo encajo perfectamente en esa categoría. Soy tu hombre”, dijo en un nuevo tuit Canseco dirigiéndose a la cantante y actriz. El beisbolista José Canseco es recordado por muchos aficionados de Los Simpson tras aparecer en un episodio memorable junto a otras estrellas del beisbol, entre ellos Ozzie Smith, Ken Griffey Jr., Roger Clemens, Don Mattingly, Steve Sax y Daryl Strawberry.

Siguen despotricando contra Alex Rodríguez En sus últimos tuits contra Alex Rodríguez, José Canseco aseguró que no duda que el prometido de JLo, luego de que se aclarara que siguen juntos, se tratará de poner en contacto con su ex esposa Jessica muy pronto, si no es que lo ha hecho ya. “Jennifer López, pelearía por ti, pero tengo 2 hombros desgarrados y una rodilla mala de mi última pelea”, expresó Canseco causando reacciones de todo tipo entre sus seguidores, pues mientras unos lo apoyaron, otros se burlaron por su ocurrencia.

“Deja de ser un pedazo de mier…” En la cuenta de Instagram de la periodista Nelssie Carrillo, se rescató un tuit en el que José Canseco no se guardó nada en contra de Alex Rodríguez, aunque parece ser que después se arrepintió porque no dudó en borrarlo y el cual dice lo siguiente: “Alex Rodríguez, deja de ser un pedazo de mier… Deja de engañar a Jennifer López”. Luego de que se aclararan las cosas, tal parece que los planes de matrimonio entre JLo y Alex Rodríguez siguen en pie, aunque antes deben de trabajar “en algunas cosas”.

“Nada es para siempre”, les dicen a JLo y a su “macho” Entre los comentarios que han comenzado a circular en redes sociales, como el caso de El Gordo y la Flaca, han destacado los de una usuaria que dejó un mensaje para la popular pareja: “¿Alguien puede decirles que nada es para siempre?, ¿y que estamos vivos para ir perdiéndolo todo? ¡Entonces que disfruten su presente!”. “No importa el esfuerzo que hagan , la confianza nunca será la misma cuando una flor se marchita se va secando hasta morir así es amor”, “ni JLo ni ARod dicen nada en sus perfiles, pero aquí saben todo, ellos están mejor que nunca, no metan leña al fuego, ellos mismos me lo dijeron ayer”, escribieron otros usuarios.