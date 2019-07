Página

JLo está de fiesta celebrando 50 años de vida

Para conmemorar tal fecha, la cantante publicó varias fotos y video smuy atrevidos

Celebridades como Kim Kardashian y Donatella Versace se unieron a las atrevidas publicaciones

No hay fecha que no se cumpla, plazo que no se venza y por fin llegó el día en el que JLo celebró sus 50 años. Para esto, la cantante lo hizo de la forma más sensual posible con fotos y videos muy candentes.

El mundo de la farándula se encuentra de fiesta con el aniversario número 50 de vida de JLo. Y para celebrarlo en grande, la cantante compartió con sus fans varias fotos y videos de los famosos que la felicitaron.

En un primer video aparece Jennifer López acompañada de su familia con una pijama en color beige que dice “Es mi cumpleaños”, mientras de espaldas mueve su trasero de una forma muy atrevida para dar inicio a los festejos de su aniversario.

VIDEO #1: ESTE FUE EL VIDEO DE JLO JUNTO A SU FAMILIA MOVIENDO EL TRASERO PARA CELEBRAR SU CUMPLEAÑOS

Para continuar, Jennifer López reposteó las felicitaciones que le hicieron los famosos. JLo publicó una foto subida por el reconocido estilista Rob Zangardi, donde se puede ver a la intérprete con un elegante vestido blanco, muy sonriente acompañado de un breve texto que dice: “Feliz cumpleaños, te quiero”.

FOTO #1: ESTA FUE LA FELICITACIÓN DE ROB ZANGARDI A JENNFER LÓPEZ

Siguiendo con las múltiples felicitaciones hacia JLo, la cantante publicó una candente imagen subida por la escultural Kim Kardashian, en donde ambas mujeres presumieron una pechonalidad infartante con escotes muy pronunciados.

FOTO #2: DE ESTA MANERA FELICITÓ KIM A JLO