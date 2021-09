Jimena Gállego habla sobre su experiencia de sr conductora en la Casa de los Famosos

Además, confiesa a quién ve fuerte para ganarse los 200 mil dólares que se ofrecen

Habla también de si desearía formar parte delos participantes y de cómo se siente Hoy está pasando por un momento de fama y de mucha estabilidad, se le nota en el rostro, en su sonrisa, una gran satisfacción que no puedo ser ocultada, ella es Jimena Gállego, quien da sus primeras impresiones en exclusiva para MundoHispánico al ser la conductora estelar del programa de la Casa de los Famosos. Relacionado Aseguran que esposa de José José le fue infiel y lo envenenaba Policía de Louisville evacúa Jefferson High School por reporte de agresor activo con un arma Sismos de 5.6 y 5.2 grados ‘estremecen’ Baja California Sur y Sinaloa “La verdad es que sí me siento muy bendecida de poder estar en este proyecto junto a Héctor Sandarti, la pasamos muy bien, es un formato increíble que le está encantando al público como a mí, yo estoy 24/7, creo que los famosos se están desarrollando dentro de la casa y que no sabemos qué va a pasar”. “TODOS LOS DÍAS ES ALGO BUENO” Pero luego agregó: “Creo que todos los días es algo nuevo, creo que ellos están haciendo algo bien, porque al final cada uno tiene una personalidad y eso es lo que me gusta también, porque puedes durar toda una semana con una máscara, pero luego sale el verdadero yo”. “Los estamos conociendo, yo me estoy encariñando muchísimo con todos, siento que son como parientes de alguna manera, y creo que están haciendo sus estrategias y nos tienen pegados tanto a Telemundo.com como en el show”, confesó la rubia artista que se le ve feliz en su nueva etapa profesional.

Jimena Gállego: ¿HAY VILLANO O VILLANA? Sobre su percepción de un posible villano o villana, se le cuestionó quien podría ser quien lleve este papel a lo que comentó: “Yo creo que no hay un villano dentro de la casa, porque eso no es la vida, hay gente que tiene más carácter que otro, ya viste que Celia y Pablo se pelearon muy fuerte y ayer Pablo le dio un abrazo muy fuerte”. Y añadió: “Todos somos seres humanos, tenemos nuestro lado oscuro, nuestro lado de luz. Me sorprende mucho ver cómo vimos llegar a Alicia Machado con Gaby Spanic y cuando platicaba con Roberto y le decía, ‘yo a Gaby nunca la voy a nominar, ella es mi amiga y cómo Gaby no respondió de la misma manera porque la nominó desde la primera semana”.

“NO ESTOY CON NINGUNA DE LAS DOS” “En realidad como que no le agradó mucho la presencia de Alicia Machado ahí y esta vez que tuvo la oportunidad de tirarla a los leones pues no le salió el experimento, Gaby tendrá sus razones, no estoy con ninguna de las dos, es una relación que yo pensaba que iba a ser de amistad y vemos que no lo es”. En la página de Telemundo, se explica en que el programa: Está basado en el fenómeno mundial ‘Big Brother VIP’, el reality show de Telemundo ‘La Casa de los Famosos’ presenta una casa ocupada por un grupo de famosas personalidades que estarán totalmente aisladas viviendo bajo el mismo techo. Sin contacto ni comunicación con el mundo exterior ni sus familias, estos famosos deberán convivir sin teléfonos celulares, Internet, redes sociales o televisión mientras más de 50 cámaras y 60 micrófonos registran todo lo que hacen 24 horas al día. La audiencia podrá conectarse al livestream de La Casa de los Famosos en cualquier momento del día y ver qué está pasando en la casa en vivo 24/7.” Archivado como: Jimena Gállego

¿QUIPEN ES EL MÁS FUERTE? Pero el momento de la confesión llegó cuando se le cuestionó a cual de todos los participantes veía más fuerte para ganar, entonces la conductora respondió: “Veo muy fuerte a Jorge Aravena, creo que lo ha hecho bien, yo veía a Uriel muy fuerte, sin embargo, por las circunstancias y las matemáticas pues le fue mal, lo arrastraron y ya no está en la casa”. “Creo que Aravena está haciendo buen juego, la misma Gaby Spanic va muy bien, también, Christian de la Campa ha sido el ganador porque ya van cuatro veces que no se va, entonces eso me parece muy importante destacar, Christian está creciendo mucho y a lo mejor el público lo quiere ver y lo va a defender hasta la final”. Archivado como: Jimena Gállego

Jimena Gállego: ‘TRAICIONES’ Sobre las supuestas ‘traiciones’ que se han dado dentro de la Casa de los Famosos: “Al final es un juego, pero más complejo que las cartas o el ajedrez, juegas entre ellos con los sentimientos, con los humores. Tienes que hacer estrategias, son 200 mil dólares los que están en juego, no es cualquier cosa, es mucho dinero”. “Pero también porque he sacrificado a mi familia, mi vida del día al día para estar allí para que el público me conozca y me pueda ganar esos 200 mil dólares, así que tampoco los juzgo porque es mucho lo que está en juego”, dijo Jimena Gállego en la entrevista para MundoHispánico.

¿ENTRARÍAS AL PROGRAMA? Pero luego se sinceró ante el público al confesar si ella se atrevería a entrar aun reality show como ese y dijo lo siguiente: “Fíjate que la experiencia mía en La Voz México fue difícil, estaba yo atravesando mi divorcio y no lo había yo anunciado y mis hijas están bien chiquitas, fue un momento emocional bien difícil, y no me lo disfruté”. “La verdad es que fue muy duro para mí, pero fue por el momento personal que estaba viviendo, mis compañeras y la dinámica de la voz fue divertida. Ahora en La Casa de los Famosos, yo creo que sí entraría, mi única cosa es que tengo dos hijas chiquitas y necesitan mucho de mí”, dijo que no podría estar tres meses sin poder verlas, igual esperaría a que fueran más grandes”. Archivado como: Jimena Gállego

Jimena Gállego: “YO NO LA JUZGO” Sobre la decisión que tomó Kimberly de salir del programa por una situación con sus hijos, la conductora opino: “Es que como mamá no hay nada más importante en mi vida que mis hijas, yo la comprendo a ella, lo que vino a decirle Edwin a ella es que no te vas a quedar, no puedes vivir un segundo en paz sin saber que tus hijos no están bien”. Y agregó: “Yo creo que la gente tampoco la va a juzgar, porque los hijos son sagrados, yo creo que más han juzgado a Edwin por no poder controlar la situación dentro de su casa en Monterrey y si se lo hubieran venido a decir a Gaby, a Alicia o alguna otra, claro que te vas”.

“SOY MAMÁ Y MADRASTRA” En este momento ella vive un ‘sueño’ y expresó lo siguiente sobre su vida personas y profesional: “Ahora no solo soy mamá, soy madrastra, es todo un reto porque es diferente a mis hijas las regaño de una forma y mis hijastros que son adorados, la verdad es que también tengo que tener mis límites, pero los quiero muchísimo”. “Viven los cuatro conmigo y le agradezco mucho a Dios tener lo más importante para mí, que es la familia unida y para todos lados ya somos seis a donde vamos”, dijo con una gran sonrisa en su rostros luego que recientemente se casara y ahora vive uno de los mejores momentos de su vida. Archivado como: Jimena Gállego

“MI MAMÁ ES MI MAYOR CONSEJERA” Sobre su mamá Lilia Reyes Spíndola que ha publicado una serie de libros y que es una abuela consentida: “Mi mamá es mi mayor consejera y mi mayor crítica, mi mamá no me deja pasar una, si ya paso el filtro de mi mamá, pues vamos bien porque es super exigente”. “Pero me parece bien porque siempre me dice la verdad y siempre dice la verdad y está feliz, porque tu que sabes de mi vida, han sido muchos los años de mi vida y esta para mí es una oportunidad que me da mi empresa Telemundo, que me encanta trabajar aquí porque los que estamos dentro de ella (empresa) hemos crecido”. Archivado como: Jimena Gállego