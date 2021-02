“Cuando ella llegó ya estaba por aquí, saludó, yo me quedé (asombro) … La saludé… Entonces caminé para el frente y ya dándoles el espacio a ellos. Compró Time Magazine, New Yorker, Elle, Vogue”, dijo la guatemalteca.

Platica que desde el 2004 comenzó con este negocio y no ha parado desde entonces, incluso relata que trabajan sin descanso toda la semana.

La latinoamericana no dudó en solicitarle una postal a la esposa de Joe Biden y la subió a las redes, por lo que prácticamente de inmediato se hizo viral.

Luego que Jill Biden visitara el negocio de revistas de la hispana Ana María Bota, ésta comentó lo que habló con los miembros del Servicio Secreto.

Le especificaron que podían saludar a la primera dama solamente cuando ella acaba de pagar lo que iba a comprar.

“Cuando yo le empecé a hablar le dije: ‘tal vez mi inglés no es muy al 100 por ciento, pero yo quiero agradecerle y le empecé a hablar’. Y me dijo: ¿De dónde eres?’. Le dije que era de Guatemala y respondió: ‘nosotros hemos estado en Guatemala, es un país muy bonito'”.

Incluso dicen que muchas personas no le creen y le dicen que es fotoshop: “Pero digo, estamos aquí y si yo no le hubiera pedido esa foto, menos me hubieran creído”.

Dice que la primera dama compró un total de 95 dólares con 23 centavos, que pagaría uno de sus asistentes, pese a la insistencia de ella por pagar y que tiene un significado muy especial para ella y así lo definió: “La guatemalteca que ganó la lotería”.

El negocio que visitó Jill Biden, esposa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es la tienda hispana Newsroom y ha ganado atención de parte de los internautas por la inesperada visita de la primera dama del país.