La imagen de Estados Unidos en todo el mundo ha mejorado drásticamente desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo, según un sondeo citado por The Associated Press y realizado en 16 países, incluyendo varios aliados, pero el ‘regaño’ de Jill Biden fue en centro de atención.

Esta no es la primera vez de Joe Biden en el extranjero, representando a los EE.UU. pero si la primera en la que, tras recorrer el mundo durante décadas como vicepresidente y miembro del senado, descendió del avión presidencial como comandante en jefe.

Pero, antes de continuar, alguien parece interrumpir a la pareja, quién sonríe y Jill continúa con su discurso, no sin antes pedir a todos los presentes que tomen asiento, ya que por respeto a su esposo, se pusieron de pie con la llegada del mandatario.

“Joe pon atención”, le dice la primera dama lo que de inmediato provocó las risas de todos los asistentes y la del propio presidente. El gesto de Jill Biden no pasó desapercibido ya que el presidente incluso respondió con una señal tras el regaño.

“Usted puede ser hasta el presidente, pero ya sabemos quién manda”, “como buena profesora”, “Joe es un gobernado, que lindo”, “como una pareja normal”, “está bien, para que no sea mal educado y escuche a la esposa, así se hace”, comentaron diversos usuarios de redes sociales.

Pero otros no reaccionaron de la misma manera al decir que el regaño de Jill Biden al presidente fue “una falta de respeto”. Otros más comentaron: “como cualquier esposa”, “ridículos”, “la jefa habló”, “que quede claro, la mujer manda”.

Hubo quiénes incluso tacharon de “mal educado” al presidente por no prestarle atención a su esposa mientras se preparaba para dar el discurso. Esta ‘bochornosa’ situación pudiera hasta compararse con los múltiples desplantes que el expresidente Trump le hizo a la exprimera dama, Melania Trump. PARA VER EL VIDEO DÉ CLIC AQUÍ.

Desplantes de Melania al expresidente

Los comentarios ante la actitud de la exprimera dama no se hicieron esperar : “Luce como la doble de Melania, no quiere que la molesten”, “¿Esa es la doble de Melania no?”, “Algo no concuerda”, “La vimos subiéndose al helicóptero con otro vestuario”, fueron algunos de los comentarios en Twitter recogidos por Telemundo.

Comentarios como: “esa es la doble. Melania ya se fue”, llegaron de inmediato a las redes, y es que se suman a una serie teorías previas sobre un supuesto e inminente divorcio tras su salida de la Casa Blanca. Para ver el video dé clic aquí.