En numerosas ocasiones se ha podido observar el gusto de Jill Biden por los colores ‘suaves’ y los diseños elegantes, pero sencillos. Según New York Post, la ahora primera dama también tiene una inclinación por diseñadores comprometidos con la sustentabilidad.

Fue hecho “por un pequeño equipo en el corazón del Garment Center de la ciudad de Nueva York” y terminado por la diseñadora Alexandra O’Neill, señaló New York Post.

La ahora primera dama vistió un elegante traje azul diseñado por Alexandra O’Neill, de la empresa neoyorquina Markarian, según reveló el diario New York Post.

Jennifer López ‘deslumbró’ en inauguración de Biden

Además de la Dra. Jill Biden, Jennifer López deslumbró en la inauguración con un outfit níveo de Chanel compuesto de pantalones, camisa y abrigo largo, señaló Efe.

Con un impecable estilismo, Jennifer López sorprendió en Washington durante la toma de posesión del presidente de EE.UU., Joe Biden, tanto por su mensaje en español como por el outfit escogido.

Vestía una camisa gótica y un pantalón de pata ancha de lentejuelas con larguísimo abrigo a juego, una imagen angelical para un día histórico.

La artista completó su vestimenta con una tirante coleta con extensiones y pendientes y pulseras de perlas, firmadas por la mítica casa francesa.

La cantante de origen puertorriqueño, que por primera vez ha incluido el español en esta ceremonia, estuvo acompañada de su pareja y exjugador de béisbol, Alex Rodríguez, de ascendencia dominicana.

López interpretó “This Land Is Your Land” (“Esta tierra es tu tierra”), compuesta por Woody Guthrie y convertida en un himno nacional y antifascista en la ceremonia de investidura de Joe Biden, así como el clásico “America the Beautiful”, una de las canciones patrióticas por excelencia en Estados Unidos.

