“Mi madre siempre me dijo que las cosas mejoran mañana”, dijo Jill apoyando a Clarkson para “ir avanzando un día a la vez, y las cosas mejorarán”. PARA VER EL VIDEO DÉ CLIC AQUÍ.

Clarkson llevó su programa a la Casa Blanca para una charla con la primera dama siguiendo las normas de distanciamiento social, indica The Associated Press.

Jill Biden hace reveladoras declaraciones sobre el divorcio en una entrevista desde la Casa Blanca que se transmitirá en cadena nacional este jueves, reveló The Associated Press.

¿Nunca hubiera sido primera dama?

’Lo veo en perspectiva ahora y pienso, si no me hubiese divorciado nunca habría conocido a Joe”, dijo la esposa de Joe Biden.

“Y no habría tenido la hermosa familia que tengo ahora. Así que realmente las cosas pasan para bien y creo, Kelly, que con el tiempo, no sé qué tanto tiempo ha sido para ti, pero creo que con el tiempo sanas y te sorprenderás, me muero de ganas de que ese día llegue para ti”, le dijo a la presentadora en un tono consolador.

El ‘dolor’ de un divorcio

Clarkson ha hablado en otras entrevistas sobre el dolor de su separación. Pidió el divorcio el año pasado a Brandon Blackstock, quien trabajó como su representante después de casi siete años de matrimonio. Ambos tienen dos hijos, señala AP.

Después de casarse con Joe Biden, Jill Biden ayudó a criar a sus hijos Beau y Hunter, cuya madre y hermana bebé fallecieron en un aparatoso accidente de tránsito en 1972.

La pareja tuvo después una hija, Ashley. Beau Biden falleció de cáncer cerebral en 2015 a los 46 años. Los Biden tienen en total seis nietos, apunta The Associated Press.

Archivado como: Jill Biden Divorcio