Jhonny, del Grupo Firme y hermano del cantante Eduin Caz, confiesa que es homosexual

A través de un video con su hermano revela que es gay y le aplauden

La entrevista fue publicada a través de un canal de Youtube

Hermano Eduin Caz homosexual. Jhonny, del Grupo Firme y hermano del cantante Eduin Caz, se sincera en Instagram y confiesa que es homosexual y causa controversia, de acuerdo al portal soygrupero.

Todo sucedió a través de una fotografía que subió a la cuenta de @shygutierez y que hasta hoy viernes 4 de diciembre lleva 95 reacciones de me gusta y más de 10 comentarios.

Junto a la imagen colgaron el siguiente mensaje: “@jhonny_caz de @grupofirme hermano de @eduincaz se sincera con su público y confirma que es homosexual. Muy bien por él”.

Y agregaron: “Ojalá muchos más dentro del regional mexicano salieran del clóset y dejaran de engañar al público y serían mucho más feliz”. ¿Estará preparado el regional mexicano para ver más nombres salir del clóset?

Jhonny dijo que es “algo de toda la vida y super natural”, por lo que no quiso dejar en dudas su sexualidad y abiertamente se declaró homosexual ante su hermano.

“Es natural tanto para la familia como para los compañeros, a quien me pregunte con toda la confianza le voy a decir que soy gay porque es la verdad, es algo que no me avergüenza”, dijo.

Entonces su hermano Eduin Caz le dice a Jhonny de Grupo Firme que ya están acostumbrados al saludo de beso porque o han querido igual sin importar que sea homosexual.

Luego mandó un mensaje: “A veces quienes se hacen las ideas somos nosotros, cuando entré al Grupo Firme quien se hacía las ideas era yo, entrar un grupo de regional mexicano, a un norteño, a una banda era como que chin, ¿Qué tengo que hacer?”.

Para ver el video haz click aquí.