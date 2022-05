Un conflicto por un auto desató el brutal tiroteo en la calle

En el piso afuera de la casa los patrulleros encontraron a un joven identificado como José Damián García, de 18 años, herido de varios balazos. Los agentes del GPD ya no pudieron hacer nada por García y lo declararon muerto en el lugar debido a los tiros que recibió.

Los agentes vieron a otro muchacho también malherido, de 17 años, con varios balazos. El muchacho no ha sido identificado por las autoridades, pues no llevaba credenciales. Dos jóvenes más estaban heridos en el piso. Sin embargo, las heridas de esos chicos no eran de gravedad y fueron llevados a un hospital.