Anteriormente Jesús Mendoza se encontraba ‘devastado’ por su presunta separación de Mayeli Alonso con quien llevaba varios años de noviazgo, pues unos videos confirmarían que la ex de Lupillo Rivera pidió a su novio mudarse de su casa y él se ha grabado con palabras que dejarían ver que la situación es cierta.

La cuenta de Instagram de ‘Escándalo’ confirmó primero la ruptura de la pareja por medio de una captura en la que se muestra que Mayeli Alonso y Jesús Mendoza ya no se siguen en Instagram, siendo que ambos utilizan dicha red social para publicitar su amor y todo lo que hacen.

Al mismo tiempo que se filtró la captura de que Jesús y Mayeli ya no se seguían en Instagram, también se pudo ver un video de una supuesta mudanza de Jesús Mendoza de la casa de la ex de Lupillo Rivera, en el que escribió: “Nunca pensé que este día llegaría, puro pa’ delante”. Aquí puedes ver el video.

Se encuentra ‘devastado’ por lo que sucedió

En el Instagram de ‘El Gordo y la Flaca’, recopilaron un video en el que Jesús Mendoza realizó una transmisión en vivo y al preguntarle sobre Mayeli Alonso, él respondió: “Le estoy echando ganas mi gente, créanme que le estoy echando muchas ganas, es por eso que no estoy diciendo nada, me voy a mantener bien…”, comenzó diciendo.

Pero dando a entender que ya no es novio de Mayeli Alonso, siguió: “Quiero que ustedes me ayuden pues, que ustedes sean más positivos conmigo, que me manden mensajes, yo aquí estoy, simplemente estamos trabajando, echándole ganas, trabajando, yo creo que todos tenemos problemas en nuestras vidas, a veces deprimidos, agüitados, con ansiedad para el trabajo”, comentó. Archivado como: Jesús Mendoza roban pertenencias.