El cantante Jesús Mendoza, novio de Mayeli Alonso aseguró que lo están amenazando de muerte

Mayeli Alonso afirma que las llamadas son cortas por lo que no pueden ser rastreadas

Los comentarios de la gente aseguran que se trata de Lupillo Rivera

Como si se tratara de una película de suspenso, Jesús Mendoza, novio de Mayeli Alonso, ex esposa de Lupillo Rivera, aseguró que tiene días recibiendo llamadas en las que lo amenazan de muerte y ante el miedo que le genera, confiesa lo que está sucediendo en un videochat con la titular de la cuenta de Instagram ‘Chamonic’ que se dedica a dar noticias del espectáculo.

“Me llaman privados y me mandan mensajes, es como una voz de hombre y luego me dicen que me van a matar y me cuelgan”, se escucha decir a Jesús Mendoza, mientras Mayeli Alonso asegura: “Van varios días seguidos que le hacen ese tipo de llamadas y le dicen que lo van a matar… Se nos hace muy extraño y yo le digo a él que debería levantar un reporte a la policía y decir a ciertas personas que viste en cierto día porque hubo algunas cosas…”, precisó.

Pero la ex de Lupillo Rivera continuó: “Yo al menos no me siento alarmada porque sé que él es un hombre de bien, no creo que le deba absolutamente nada a nadie como para que le lleguen ese tipo de amenazas, pero vimos cosas raras porque ya hemos visto a varias personas rondando mi tienda y se me hace que él debe de ir a la policía…”, mientras Jesús Mendoza asegura que ya son tres las llamadas que ha recibido.

Sin embargo, Mayeli Rivera aseguró que la persona que está amenazando de muerte a Jesús Mendoza se trataría de alguien conocido porque el teléfono que tiene el cantante es reciente: “Creo que es alguien conocido”.

Pero ¿cabe la posibilidad de que esas amenazas tengan que ver con el ex de Mayeli Alonso, el cantante Lupillo Rivera? Al menos, Jesús Mendoza así lo deja entrever: “Y no ha sido la única vez, de hecho una vez a mi ex manager en las Vegas en los Latín Grammys, una persona que todos ustedes conocen le dijo que cuando me vieran me iban a hacer no sé qué y eso es de hace tiempo pero todo suma…”, platicó el cantante.

Ante los comentarios de varias personas que comenzaron a especular sobre Lupillo Rivera, la ex esposa Mayeli Alonso aseguró que no era bueno decir nombres si no se tenía la certeza de quién es la persona que está amenazando a Jesús Mendoza, sin embargo, la ‘Rica famosa Latina’ argumentó que las llamadas son muy cortas como para rastrearlas, pero fue enfática en decir que eso ya le correspondería al FBI.

¿Sí te da miedo?, pregunta Mayeli Alonso a su novio, a lo que Jesús Mendoza responde con un sí.

Rápidamente las críticas de las personas que vieron el video, aparecieron: “Estos ya no hayan como figurar, ya pasaron sus 5 minutos de fama de esta señora cuando se separó de Lupillo”, “Que se tumbé ese rollo, ya no saben que inventar para llamar la atención se contradice me mandaron texto o sea en privado hasta tonto está para decir sus chismes”, “Deberas creen que el FBI debería atender e investigar esto?”, comentaron, sin embargo en el video en vivo muchas personas comenzaron a señalar como culpable a Lupillo Rivera.