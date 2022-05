Jesús Hernández condujo hasta un estacionamiento mal iluminado ubicado en la cuadra 1000 de la calle Farragut alrededor de las 3.48 de la madrugada. La mujer continuó preguntándole sobre el paradero de su vehículo, y él dio marcha atrás en su patrulla hacia un espacio estrecho dentro del estacionamiento, que se encuentra detrás de una pared de ladrillos y no es visible desde la calle o la acera, describieron los documentos del tribunal citados por LMT Online.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 3.19 de la madrugada del 19 de marzo, cuando una mujer se acercó al oficial en servicio identificado como Jesús Hernández, de 49 años, al entrar a la tienda de conveniencia Last Chance en el 820 de Santa Úrsula. La víctima le pidió ayuda para localizar su vehículo, a lo que el policía accedió de inmediato.

Manchó su trayectoria y nombre. Un policía veterano de Laredo, en Texas, identificado como Jesús Hernández, fue arrestado y acusado por tocar a una mujer “de manera sexual”. Sin embargo, él negó las acusaciones y le dijo a un sargento: “si ocurrió, no lo recuerdo”, según una declaración jurada de arresto citada por el diario local LMT Online el domingo 15 de mayo.

Ella siguió llorando mientras Jesús Hernández continuaba frotándola mientras le decía que quería que se sintiera mejor. Muy alterada y asustada, ella le respondió que ya se sentía mejor porque no quería que él se molestara. El oficial entonces salió de la patrulla y se dirigió al lado del pasajero para abrir la puerta. Supuestamente comenzó a desabrochar su camisa, mientras la mujer seguía llorando y le insistía que la llevara de vuelta a la tienda para reunirse con su primo, según los documentos judiciales.

“Si ocurrió, no lo recuerdo”

El 27 de abril, un sargento entrevistó al oficial Jesús Hernández, quien negó las acusaciones de que había tocado a la mujer “de manera sexual”. Sin embargo, declaró que la razón por la que la llevó al estacionamiento fue porque ella estaba paranoica y no quería que la viera su marido, del que estaba separada. “Confirmó que ella estaba llorando y que tuvo que calmarla, pero no recordaba haberla tocado, según sus propias palabras: ‘Si ocurrió, no lo recuerdo'”, señaló la declaración jurada.

El 11 de mayo, las autoridades emitieron dos órdenes de arresto en las que se acusaba a Jesús Hernández, un veterano con 25 años en el Departamento de Policía de Laredo, de opresión oficial y asalto indecente. Permaneció en reasignación administrativa a la espera del resultado de la investigación interna en curso llevada por la Oficina de Normas Profesionales, apuntó el referido diario.