Jesús Hernández desató una masacre con sus compañeros de vivienda

Jesús Hernández mató a balazos a 2 de sus compañeros de casa e hirió a otro

Hernández dice que los otros 3 hombres tenían una conspiración para matarlo

El brutal triple crimen ha sacudido a la comunidad hispana de Chicago

Jesús Hernández fue detenido en Illinois por ser el presunto asesino de sus dos compañeros de casa y herir a otro a balazos. El Departamento de Policía de Chicago (CPD, por sus siglas e inglés) reveló detalles del caso y del cual el propio Hernández ofreció pormenores del brutal crimen a balazos.

El acusado Jesús Hernández, de 59 años, les dijo a los agentes de la División de Homicidios del CPD que sus tres compañeros, con los que compartía la renta de una casa, eran personas vinculadas a pandillas hispanas en Chicago y planeaban matarlo.

Jesús Hernández ataca a balazos a sus compañeros de casa

La mañana del pasado martes 22 de febrero del 2022 varios residentes de Back of the Yards, en el suroeste del área metropolitana de Chicago, llamaron al número de emergencias para reportar un tiroteo en una casa. El vecindario Back of the Yards es uno de los más antiguos de la ciudad.

Varios patrulleros del CPD fueron enviados a la casa marcada con el 4900 de South Marshfield Avenue, a las 7:10 de la mañana, para atender el reporte de los vecinos. De acuerdo a algunos residentes, el tiroteo había ocurrido en una casa en la que vivían sólo hombres hispanos.