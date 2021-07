Por su parte, el popular ‘Chuy’ quien a sus 40 años se coronó campeón por primera vez de la Liga MX el pasado 30 de mayo con ‘L a Máquina’, no ocultó su felicidad y a través de su cuenta de Twitter, le agradeció todo el cariño y confianza a toda la hinchada ‘Cementera’.

Corona se ve como entrenador a corto plazo

Jesús Corona, luego de que renovó su contrato con Cruz Azul por dos años más, el guardameta y capitán de la escuadra de Juan Reynoso aspira a retirarse como jugador profesional a los 42 años siempre defiendo la playera cementera. A pesar de que aún restan cuatro torneos para ver cumplido ese deseo, Chuy ya tomó las riendas de lo que será su etapa ‘post-futbolista’ y comenzó su preparación para convertirse en director técnico.

“Es un objetivo que me he planteado ya inicié el curso para entrenador y quiero continuar preparándome para en un futuro, cuando ya llegue el retiro continuar en el futbol, aprendiendo siempre y poniendo en práctica lo que he visto en mi carera donde tuve grandes entrenadores”, concluyó.