El motivo del desencuentro entre Jesús Camilo Pérez y Juan Hernández no está consignado en los documentos del caso. Sin embargo, el otro residente les reveló a las autoridades que un colérico Juan Hernández descargó su pistola en contra de José Camilo Pérez y luego escapó en un auto Nissan Altima.

“Perdimos a un querido amigo, familiar, hijo y hermano”

Gabriel Jiménez, sobrino de Jesús Camilo Pérez, abrió la cuenta Donate To Help Jesus Camilo Perez Funeral Expense (Done para ayudar a los gastos funerarios de Jesús Camilo Pérez) en la red social GoFundMe para pedir ayuda para enviar a su tío a su país México en donde quería ser sepultado.

“Perdimos a un querido amigo, familiar, hijo y hermano… Falleció ayer por la mañana debido a un tiro fatal en el estómago. El sospechoso que le disparó sigue prófugo y la familia está de duelo” reveló Gabriel Jiménez atribulado por el dolor tras la muerte de su tío Jesús Camilo Pérez.