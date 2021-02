Una tercera víctima resultó herida, pero su identidad no ha sido revelada por su seguridad, pues es el único testigo del doble crimen ocurrido la madrugada del pasado 11 de febrero al interior del complejo residencial The Eva Apartments.

Pero Javier Álvarez de la Rosa fue uno de al menos dos sospechosos acusados de irrumpir en una casa en The Eva Apartments, en Hammond Drive la madrugada del jueves, según la policía de Sandy Springs, de acuerdo con un reporte del diario local AJC .

La hermana de Ariel Collazo recordó con tristeza: “Hicimos un viaje de un día en la casa rodante familiar en noviembre y lo pasamos de maravilla. ¡Nunca imaginamos que sería nuestra última salida familiar! ¡Estoy tan contenta de poder pasar un tiempo precioso con ellos, y de abrazar a mi hermano fuerte y decirle cuánto lo amo!”.

“Las palabras no pueden describir lo destrozado que está mi padre ahora. No había planeado enterrar a su hijo pequeño y no puede cubrir todos los gastos de una muerte tan inesperada y trágica”, agrega la publicación de GoFundMe.

“Ariel era una persona tan especial y adorable. Se merece una buena despedida y su familia y amigos quieren presentar sus respetos y despedirse por ahora. ¡Ayúdanos a enterrar a Ariel!”, pide desesperada su hermana mayor.

